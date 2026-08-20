https://crimea.ria.ru/20260820/chislo-vspyshek-na-solntse-rezko-vyroslo-1158652445.html
Число вспышек на Солнце резко выросло
Число вспышек на Солнце резко выросло - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Число вспышек на Солнце резко выросло
На Солнце резко выросло число вспышек. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:58
2026-08-20T10:58
2026-08-20T10:58
солнце
вспышки на солнце
новости
космос
здоровье
лаборатория солнечной астрономии ики ран
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478349_0:0:1742:980_1920x0_80_0_0_355d7517cfc372415ae9de7de2c98360.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На Солнце резко выросло число вспышек. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По их данным, группа солнечных пятен, которые образуются сильными магнитными полями и формируются в недрах звезды, уже видна с Земли на левом краю Солнца. Предполагается, что активный центр проходит через пик, дальнейшее усиление активности маловероятно. "Геомагнитная активность сохраняется примерно на том же повышенном уровне, что и последние два дня. Земля все еще находится в потоке солнечного ветра с повышенной скоростью и температурой, но сумела как будто прийти в равновесие с этими внешними условиями - геомагнитных возмущений не наблюдается уже почти 20 часов", – говорится в сообщении ИКИ РАН.По информации специалистов, отдельные всплески будут возможны до пятницы, 21 августа, а к выходным космическая погода должна вернуться к норме как по числу вспышек, так и в части геомагнитной активности.2 августа первая в этом месяце магнитная обрушилась на Землю. 22 июля была зафиксирована самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478349_0:0:1307:980_1920x0_80_0_0_1c56f88eab3fe68f07aff23dbe257e26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солнце, вспышки на солнце, новости, космос, здоровье, лаборатория солнечной астрономии ики ран
Число вспышек на Солнце резко выросло
Число вспышек на Солнце резко выросло - ученые РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На Солнце резко выросло число вспышек. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Выходящая с обратной стороны Солнца новая активная область довольно заметно увеличила темп солнечных вспышек. Вчера за сутки произошло 19 таких событий, в том числе первая за много дней вспышка уровня M. Последний раз данный класс наблюдался еще 30 июля", – рассказали ученые.
По их данным, группа солнечных пятен, которые образуются сильными магнитными полями и формируются в недрах звезды, уже видна с Земли на левом краю Солнца. Предполагается, что активный центр проходит через пик, дальнейшее усиление активности маловероятно.
"Геомагнитная активность сохраняется примерно на том же повышенном уровне, что и последние два дня. Земля все еще находится в потоке солнечного ветра с повышенной скоростью и температурой, но сумела как будто прийти в равновесие с этими внешними условиями - геомагнитных возмущений не наблюдается уже почти 20 часов", – говорится в сообщении ИКИ РАН.
По информации специалистов, отдельные всплески будут возможны до пятницы, 21 августа, а к выходным космическая погода должна вернуться к норме как по числу вспышек, так и в части геомагнитной активности.
2 августа первая в этом месяце магнитная обрушилась
на Землю. 22 июля была зафиксирована
самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: