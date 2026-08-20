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Число вспышек на Солнце резко выросло - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Число вспышек на Солнце резко выросло
Число вспышек на Солнце резко выросло - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Число вспышек на Солнце резко выросло
На Солнце резко выросло число вспышек. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:58
2026-08-20T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На Солнце резко выросло число вспышек. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По их данным, группа солнечных пятен, которые образуются сильными магнитными полями и формируются в недрах звезды, уже видна с Земли на левом краю Солнца. Предполагается, что активный центр проходит через пик, дальнейшее усиление активности маловероятно. "Геомагнитная активность сохраняется примерно на том же повышенном уровне, что и последние два дня. Земля все еще находится в потоке солнечного ветра с повышенной скоростью и температурой, но сумела как будто прийти в равновесие с этими внешними условиями - геомагнитных возмущений не наблюдается уже почти 20 часов", – говорится в сообщении ИКИ РАН.По информации специалистов, отдельные всплески будут возможны до пятницы, 21 августа, а к выходным космическая погода должна вернуться к норме как по числу вспышек, так и в части геомагнитной активности.2 августа первая в этом месяце магнитная обрушилась на Землю. 22 июля была зафиксирована самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
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солнце, вспышки на солнце, новости, космос, здоровье, лаборатория солнечной астрономии ики ран
Число вспышек на Солнце резко выросло

Число вспышек на Солнце резко выросло - ученые РАН

10:58 20.08.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце. Скриншот видео
Вспышка на Солнце. Скриншот видео
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На Солнце резко выросло число вспышек. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Выходящая с обратной стороны Солнца новая активная область довольно заметно увеличила темп солнечных вспышек. Вчера за сутки произошло 19 таких событий, в том числе первая за много дней вспышка уровня M. Последний раз данный класс наблюдался еще 30 июля", – рассказали ученые.
По их данным, группа солнечных пятен, которые образуются сильными магнитными полями и формируются в недрах звезды, уже видна с Земли на левом краю Солнца. Предполагается, что активный центр проходит через пик, дальнейшее усиление активности маловероятно.
"Геомагнитная активность сохраняется примерно на том же повышенном уровне, что и последние два дня. Земля все еще находится в потоке солнечного ветра с повышенной скоростью и температурой, но сумела как будто прийти в равновесие с этими внешними условиями - геомагнитных возмущений не наблюдается уже почти 20 часов", – говорится в сообщении ИКИ РАН.
По информации специалистов, отдельные всплески будут возможны до пятницы, 21 августа, а к выходным космическая погода должна вернуться к норме как по числу вспышек, так и в части геомагнитной активности.
2 августа первая в этом месяце магнитная обрушилась на Землю. 22 июля была зафиксирована самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.
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