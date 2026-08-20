https://crimea.ria.ru/20260820/chego-dobivaetsya-yaponiya-napadkami-na-rossiyu--mnenie-1158638913.html
Чего добивается Япония нападками на Россию – мнение
Чего добивается Япония нападками на Россию – мнение - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Чего добивается Япония нападками на Россию – мнение
Получившая развитие в Европе тенденция пересматривать итоги Второй мировой войны перетекает в Азию, в частности в Японию, которая стремится сбросить с себя груз РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T07:49
2026-08-20T07:49
2026-08-20T10:40
мнения
юрий светов
курильские острова
владимир путин (политик)
россия
япония
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Получившая развитие в Европе тенденция пересматривать итоги Второй мировой войны перетекает в Азию, в частности в Японию, которая стремится сбросить с себя груз ответственности за то, что была участником фашистской коалиции. Этим объясняются ее неуместные нападки на Россию, в том числе в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на Курилы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, отметив, что печальнее всего на этом фоне выглядит не Токио, а Вашингтон.По мнению Светова, реакция официального Токио на недавний визит российского лидера на Курилы, как и в целом риторика этой страны Восточной Азии, объясняются его стремлением по примеру Запада изменить итоги Второй мировой войны в истории.То есть Япония хочет обесценить победу России и сбросить с себя ответственность за то, что была участником фашистской коалиции, воевавшей против всего мира в той мировой войне, объяснил политолог.Именно этой тенденций объясняется то, что из Европы в последнее время можно постоянно слышать о том, что Германия давно должна сбросить груз вины и ответственности, который тянется за ней все послевоенные годы, и дальше перевооружаться, отметил политолог. Это она и делает, принимая такую программу, что на следующий год военный бюджет ФРГ вырастет на 22 миллиарда евро, добавил он.Япония же, по его словам, сделала ставку на претензии к территориям, принадлежность которых не подвергалась сомнению после окончания Второй мировой войны и подписания соответствующих документов, сказал эксперт.Япония перешла черту приличий – Лавров"Но ведь мирного договора между нашей страной и Японией нет. Ну, нет и нет – мы проживем без этого. А вот они убеждены, что мы настолько заинтересованы в мирном договоре, что можно все-таки нас додавить и заставить передать эти острова", – выразил мнение гость эфира.При этом отдельного внимания, по мнению эксперта, достойна связанная с визитом президента РФ Владимира Путина на Курилы реакция, имевшая место в США.Не смолчал о бомбардировках США – в МИДе назвали мэра Нагасаки мужественнымПонимая суть происходящего, Россия продолжает спокойно и достойно отвечать, что Курилы – это наша территория, именно это и подчеркнул еще раз всему миру российский лидер, прибыв на остров, где 20 000 российских граждан, отметил политолог."И символичным было рукопожатие президента из столицы и мальчика Рамира, который живет на краю Российской Федерации. Вот он символ этого: это наша страна, это наши граждане, и мы будем развивать эту территорию так же, как другие все территории мира", – подытожил эксперт.Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировойПрезидент РФ Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы, продолжив там рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку, и побывал на российском предприятии на острове Итуруп, крупнейшем в Курильской гряде.В Японии в связи с этим выразили решительный протест, назвав прибытие российского лидера на Курилы "неприемлемым".В МИД РФ в ответ заявили о недопустимости таких заявлений, отметив, что подобные выпады в адрес России стали еще одним свидетельством близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу антироссийского курса, граничащего с враждебным.В ведомстве также указали на то, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции она вновь одержима ревизионистскими нарративами, стремясь обелить свою агрессию в Азии, очерняя при этом Россию.Острова южных Курил – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, суверенитет Российской Федерации над ними сомнению не подлежит. Однако Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор, и упомянутые территории Токио не соглашается считать российскими.В 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям, после чего МИД России заявил, что в ответ на эти недружественные шаги Москва отказывается вести переговоры по мирному договору.В 2026-м экс-посол РФ в Японии Александр Панов, комментируя отношения Москвы и Токио, заявил, что между странами нет политического диалога, но при его возобновлении он должен начаться с вопроса не территорий, а мирного договора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Россия наконец показывает зубы": эксперт оценил визит Путина на КурилыРоссии и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – ПутинМИД России предупредил США и Турцию в связи с их планами вооружить Киев
курильские острова
россия
япония
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мнения, юрий светов, курильские острова, владимир путин (политик), россия, япония, сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым.
Получившая развитие в Европе тенденция пересматривать итоги Второй мировой войны перетекает в Азию, в частности в Японию, которая стремится сбросить с себя груз ответственности за то, что была участником фашистской коалиции. Этим объясняются ее неуместные нападки на Россию, в том числе в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на Курилы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, журналист Юрий Светов, отметив, что печальнее всего на этом фоне выглядит не Токио, а Вашингтон.
По мнению Светова, реакция официального Токио на недавний визит
российского лидера на Курилы, как и в целом риторика этой страны Восточной Азии, объясняются его стремлением по примеру Запада изменить итоги Второй мировой войны в истории.
То есть Япония хочет обесценить победу России и сбросить с себя ответственность за то, что была участником фашистской коалиции, воевавшей против всего мира в той мировой войне, объяснил политолог.
"Это общая тенденция, которая сначала получила развитие в Европе, а теперь потихоньку перетекает в Азию и дошла до Японии тоже – отменить результаты Второй мировой войны, ревизовать их. Вот 3 сентября 81-я годовщина разгрома Квантунской армии в Маньчжурии – это то, что осуществила Советская Армия. И 3 сентября – День Победы над милитаристской Японией. И у них эти больные травмы", – прокомментировал эксперт.
Именно этой тенденций объясняется то, что из Европы в последнее время можно постоянно слышать о том, что Германия давно должна сбросить груз вины и ответственности, который тянется за ней все послевоенные годы, и дальше перевооружаться, отметил политолог. Это она и делает, принимая такую программу, что на следующий год военный бюджет ФРГ вырастет на 22 миллиарда евро, добавил он.
Япония же, по его словам, сделала ставку на претензии к территориям, принадлежность которых не подвергалась сомнению после окончания Второй мировой войны и подписания соответствующих документов, сказал эксперт.
"Но ведь мирного договора между нашей страной и Японией нет. Ну, нет и нет – мы проживем без этого. А вот они убеждены, что мы настолько заинтересованы в мирном договоре, что можно все-таки нас додавить и заставить передать эти острова", – выразил мнение гость эфира.
При этом отдельного внимания, по мнению эксперта, достойна связанная с визитом президента РФ Владимира Путина на Курилы реакция, имевшая место в США.
"Обратим внимание на статьи в ведущих американских газетах по поводу визита Путина на Курилы. Там же тоже прозвучали слова, что "Путин побывал на оккупированных островах, которые Япония считает своими". То есть что Соединенные Штаты Америки, которые в свое время были страной, поддержавшей Советский Союз, его требования по возвращению и Сахалина, и Курильских островов, теперь меняют эти позиции? Речь и тут о ревизии результатов Второй мировой войны", – обратил внимание собеседник.
Понимая суть происходящего, Россия продолжает спокойно и достойно отвечать, что Курилы – это наша территория, именно это и подчеркнул еще раз всему миру российский лидер, прибыв на остров, где 20 000 российских граждан, отметил политолог.
"И символичным было рукопожатие президента из столицы и мальчика Рамира, который живет на краю Российской Федерации. Вот он символ этого: это наша страна, это наши граждане, и мы будем развивать эту территорию так же, как другие все территории мира", – подытожил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы
, продолжив там рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку, и побывал на российском предприятии на острове Итуруп, крупнейшем в Курильской гряде.
В Японии в связи с этим выразили решительный протест, назвав прибытие российского лидера на Курилы "неприемлемым".
В МИД РФ в ответ заявили о недопустимости таких заявлений, отметив, что подобные выпады в адрес России стали еще одним свидетельством близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу антироссийского курса, граничащего с враждебным.
В ведомстве также указали на то, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции она вновь одержима ревизионистскими нарративами, стремясь обелить свою агрессию в Азии, очерняя при этом Россию.
Острова южных Курил – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, суверенитет Российской Федерации над ними сомнению не подлежит. Однако Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор, и упомянутые территории Токио не соглашается считать российскими.
В 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям, после чего МИД России заявил, что в ответ на эти недружественные шаги Москва отказывается вести переговоры по мирному договору.
В 2026-м экс-посол РФ в Японии Александр Панов, комментируя отношения Москвы и Токио, заявил, что между странами нет политического диалога, но при его возобновлении он должен начаться с вопроса не территорий, а мирного договора.
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