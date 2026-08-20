https://crimea.ria.ru/20260820/chego-dobivaetsya-yaponiya-napadkami-na-rossiyu--mnenie-1158638913.html

Чего добивается Япония нападками на Россию – мнение

Чего добивается Япония нападками на Россию – мнение - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Чего добивается Япония нападками на Россию – мнение

Получившая развитие в Европе тенденция пересматривать итоги Второй мировой войны перетекает в Азию, в частности в Японию, которая стремится сбросить с себя груз РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T07:49

2026-08-20T07:49

2026-08-20T10:40

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юрий светов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Получившая развитие в Европе тенденция пересматривать итоги Второй мировой войны перетекает в Азию, в частности в Японию, которая стремится сбросить с себя груз ответственности за то, что была участником фашистской коалиции. Этим объясняются ее неуместные нападки на Россию, в том числе в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на Курилы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, отметив, что печальнее всего на этом фоне выглядит не Токио, а Вашингтон.По мнению Светова, реакция официального Токио на недавний визит российского лидера на Курилы, как и в целом риторика этой страны Восточной Азии, объясняются его стремлением по примеру Запада изменить итоги Второй мировой войны в истории.То есть Япония хочет обесценить победу России и сбросить с себя ответственность за то, что была участником фашистской коалиции, воевавшей против всего мира в той мировой войне, объяснил политолог.Именно этой тенденций объясняется то, что из Европы в последнее время можно постоянно слышать о том, что Германия давно должна сбросить груз вины и ответственности, который тянется за ней все послевоенные годы, и дальше перевооружаться, отметил политолог. Это она и делает, принимая такую программу, что на следующий год военный бюджет ФРГ вырастет на 22 миллиарда евро, добавил он.Япония же, по его словам, сделала ставку на претензии к территориям, принадлежность которых не подвергалась сомнению после окончания Второй мировой войны и подписания соответствующих документов, сказал эксперт.Япония перешла черту приличий – Лавров"Но ведь мирного договора между нашей страной и Японией нет. Ну, нет и нет – мы проживем без этого. А вот они убеждены, что мы настолько заинтересованы в мирном договоре, что можно все-таки нас додавить и заставить передать эти острова", – выразил мнение гость эфира.При этом отдельного внимания, по мнению эксперта, достойна связанная с визитом президента РФ Владимира Путина на Курилы реакция, имевшая место в США.Не смолчал о бомбардировках США – в МИДе назвали мэра Нагасаки мужественнымПонимая суть происходящего, Россия продолжает спокойно и достойно отвечать, что Курилы – это наша территория, именно это и подчеркнул еще раз всему миру российский лидер, прибыв на остров, где 20 000 российских граждан, отметил политолог."И символичным было рукопожатие президента из столицы и мальчика Рамира, который живет на краю Российской Федерации. Вот он символ этого: это наша страна, это наши граждане, и мы будем развивать эту территорию так же, как другие все территории мира", – подытожил эксперт.Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировойПрезидент РФ Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы, продолжив там рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку, и побывал на российском предприятии на острове Итуруп, крупнейшем в Курильской гряде.В Японии в связи с этим выразили решительный протест, назвав прибытие российского лидера на Курилы "неприемлемым".В МИД РФ в ответ заявили о недопустимости таких заявлений, отметив, что подобные выпады в адрес России стали еще одним свидетельством близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу антироссийского курса, граничащего с враждебным.В ведомстве также указали на то, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции она вновь одержима ревизионистскими нарративами, стремясь обелить свою агрессию в Азии, очерняя при этом Россию.Острова южных Курил – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, суверенитет Российской Федерации над ними сомнению не подлежит. Однако Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор, и упомянутые территории Токио не соглашается считать российскими.В 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям, после чего МИД России заявил, что в ответ на эти недружественные шаги Москва отказывается вести переговоры по мирному договору.В 2026-м экс-посол РФ в Японии Александр Панов, комментируя отношения Москвы и Токио, заявил, что между странами нет политического диалога, но при его возобновлении он должен начаться с вопроса не территорий, а мирного договора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Россия наконец показывает зубы": эксперт оценил визит Путина на КурилыРоссии и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – ПутинМИД России предупредил США и Турцию в связи с их планами вооружить Киев

курильские острова

россия

япония

сша

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мнения, юрий светов, курильские острова, владимир путин (политик), россия, япония, сша