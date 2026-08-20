https://crimea.ria.ru/20260820/bolshaya-chast-kryma-obestochena-posle-udarov-vsu-1158646920.html

Большая часть Крыма обесточена после ударов ВСУ

Большая часть Крыма обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Большая часть Крыма обесточена после ударов ВСУ

Центральный, Западный и Южный энергорайоны Крыма обесточены в результате беспилотных атак ВСУ. В республике действуют ограничения электроснабжения, сообщают в... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T08:43

2026-08-20T08:43

2026-08-20T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Центральный, Западный и Южный энергорайоны Крыма обесточены в результате беспилотных атак ВСУ. В республике действуют ограничения электроснабжения, сообщают в компании "Крымэнерго".На предприятии предупредили, что в четверг ориентировочно с 9:00 до 16:00 в Центральном энергорайоне будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ.Сейчас социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты, отметили в компании.Также сложной обстановка остается на Северо-Западе и Востоке Крыма."На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах", - подчеркнули в компании.Как сообщалось, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества. Троллейбусы в крымской столице не ходят.Утром в четверг в Севастополе было временно ограничено электроснабжение, социальные объекты перешли на резервные схемы питания. На данный момент ограничения сняты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260820/novosti-kryma-chto-proiskhodit-na-poluostrove-1158645234.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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