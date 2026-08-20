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Большая часть Крыма обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Большая часть Крыма обесточена после ударов ВСУ
Большая часть Крыма обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Большая часть Крыма обесточена после ударов ВСУ
Центральный, Западный и Южный энергорайоны Крыма обесточены в результате беспилотных атак ВСУ. В республике действуют ограничения электроснабжения, сообщают в... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T08:43
2026-08-20T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Центральный, Западный и Южный энергорайоны Крыма обесточены в результате беспилотных атак ВСУ. В республике действуют ограничения электроснабжения, сообщают в компании "Крымэнерго".На предприятии предупредили, что в четверг ориентировочно с 9:00 до 16:00 в Центральном энергорайоне будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ.Сейчас социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты, отметили в компании.Также сложной обстановка остается на Северо-Западе и Востоке Крыма."На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах", - подчеркнули в компании.Как сообщалось, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества. Троллейбусы в крымской столице не ходят.Утром в четверг в Севастополе было временно ограничено электроснабжение, социальные объекты перешли на резервные схемы питания. На данный момент ограничения сняты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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отключение электроэнергии в крыму, срочные новости крыма, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", атаки всу на крым, энергосистема крыма
Большая часть Крыма обесточена после ударов ВСУ

В Крыму после атаки ВСУ обесточены потребители трех энергорайонов

08:43 20.08.2026 (обновлено: 09:17 20.08.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЗамена трансформаторных подстанций в Крыму
Замена трансформаторных подстанций в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Центральный, Западный и Южный энергорайоны Крыма обесточены в результате беспилотных атак ВСУ. В республике действуют ограничения электроснабжения, сообщают в компании "Крымэнерго".
"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения Республики Крым. В результате беспилотных атак ВСУ обесточены ряд населенных пунктов Южного, Центрального и Западного энергорайонов", - говорится в сообщении.
На предприятии предупредили, что в четверг ориентировочно с 9:00 до 16:00 в Центральном энергорайоне будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ.
Сейчас социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты, отметили в компании.
Также сложной обстановка остается на Северо-Западе и Востоке Крыма.
"На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах", - подчеркнули в компании.
Как сообщалось, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества. Троллейбусы в крымской столице не ходят.
Утром в четверг в Севастополе было временно ограничено электроснабжение, социальные объекты перешли на резервные схемы питания. На данный момент ограничения сняты.
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