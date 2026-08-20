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Блэкаут наступил в Киеве и шести областях Украины - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Блэкаут наступил в Киеве и шести областях Украины
Блэкаут наступил в Киеве и шести областях Украины - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Блэкаут наступил в Киеве и шести областях Украины
Киев и еще шесть регионов Украины обесточены в результате повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T11:41
2026-08-20T11:41
украина
удары по украине
киев
отключение электроэнергии
киевская область
одесская область
днепропетровская область
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Киев и еще шесть регионов Украины обесточены в результате повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области, сообщило ранее Минобороны РФ.По Киеву и области нанесен массированный удар: поражены заводы Fire Point и "Антонов"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Киева готовятся отселять людей на случай отсутствия отопления зимойКолокол звонит по Зеленскому: к чему привела "операция принуждения"Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
украина, удары по украине, киев, отключение электроэнергии, киевская область, одесская область, днепропетровская область, харьковская область
Блэкаут наступил в Киеве и шести областях Украины

Киев и еще шесть регионов Украины остались без электричества - Укрэнерго

11:41 20.08.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Киев и еще шесть регионов Украины обесточены в результате повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в Киеве, Киевской, Донецкой (подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики – ред.), Одесской, Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области, сообщило ранее Минобороны РФ.
По Киеву и области нанесен массированный удар: поражены заводы Fire Point и "Антонов"
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УкраинаУдары по УкраинеКиевОтключение электроэнергииКиевская областьОдесская областьДнепропетровская областьХарьковская область
 
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