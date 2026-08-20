https://crimea.ria.ru/20260820/blekaut-nastupil-v-kieve-i-shesti-oblastyakh-ukrainy-1158653659.html

Блэкаут наступил в Киеве и шести областях Украины

Блэкаут наступил в Киеве и шести областях Украины - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Блэкаут наступил в Киеве и шести областях Украины

Киев и еще шесть регионов Украины обесточены в результате повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T11:41

2026-08-20T11:41

2026-08-20T11:41

украина

удары по украине

киев

отключение электроэнергии

киевская область

одесская область

днепропетровская область

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Киев и еще шесть регионов Украины обесточены в результате повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области, сообщило ранее Минобороны РФ.По Киеву и области нанесен массированный удар: поражены заводы Fire Point и "Антонов"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Киева готовятся отселять людей на случай отсутствия отопления зимойКолокол звонит по Зеленскому: к чему привела "операция принуждения"Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику

украина

киев

киевская область

одесская область

днепропетровская область

харьковская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, киев, отключение электроэнергии, киевская область, одесская область, днепропетровская область, харьковская область