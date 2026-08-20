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Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
Два мирных жителя погибли и еще четверо крымчан ранены в Крыму в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T22:09
2026-08-20T22:09
2026-08-20T22:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и еще четверо крымчан ранены в Крыму в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что органы власти обязательно окажут необходимую помощь семьям погибших.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе при атаке ВСУ вечером 20 августа пострадала мать и 2-летний малыш.Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, сообщили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
Атака ВСУ на Крым - в результате удара два человека погибли и четверо ранены
22:09 20.08.2026 (обновлено: 22:26 20.08.2026)