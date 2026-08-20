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Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
Два мирных жителя погибли и еще четверо крымчан ранены в Крыму в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T22:09
2026-08-20T22:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и еще четверо крымчан ранены в Крыму в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что органы власти обязательно окажут необходимую помощь семьям погибших.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе при атаке ВСУ вечером 20 августа пострадала мать и 2-летний малыш.Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, сообщили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260820/v-sevastopole-sbity-13-dronov---postradal-vzroslyy-i-2-letniy-rebenok-1158672324.html
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Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены

Атака ВСУ на Крым - в результате удара два человека погибли и четверо ранены

22:09 20.08.2026 (обновлено: 22:26 20.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и еще четверо крымчан ранены в Крыму в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе", – сообщил Аксенов в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что органы власти обязательно окажут необходимую помощь семьям погибших.
"Еще раз прошу всех проявлять бдительность и осторожность", – призвал глава Крыма.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе при атаке ВСУ вечером 20 августа пострадала мать и 2-летний малыш.
Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего.
Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, сообщили в ведомстве.
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Сергей АксеновКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
23:13Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:55В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:54В Крыму продолжает работать ПВО - действует беспилотная опасность
22:35Где в Севастополе в пятницу не будет электричества
22:33Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день
22:09Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
22:07Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа
21:44Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра
21:33Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца
21:21Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России
21:10Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов
20:43В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
20:33Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентов
20:2164 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:18Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни
20:17В Севастополе отбой воздушной тревоги
19:5440 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме
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