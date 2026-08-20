https://crimea.ria.ru/20260820/armiya-rossii-osvobodila-naselennye-punkty-matyashevo-i-nikolaypole-v-dnr-1158655162.html

Армия России освободила населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР

Армия России освободила населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Армия России освободила населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР

Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Николайполье в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T12:19

2026-08-20T12:19

2026-08-20T12:19

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Николайполье в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, решительными действиями бойцов "Центра" освобождено село Матяшево в ДНР.19 августа стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Днем ранее армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армииРоссийские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской областиРоссийские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии