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Армия России освободила населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР
Армия России освободила населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Армия России освободила населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Николайполье в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T12:19
2026-08-20T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Николайполье в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, решительными действиями бойцов "Центра" освобождено село Матяшево в ДНР.19 августа стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Днем ранее армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армииРоссийские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской областиРоссийские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии
Армия России освободила населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР
Армия России освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР