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64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.08.2026
64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО в течение дня уничтожили 64 украинских дрона, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T20:21
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня уничтожили 64 украинских дрона, сообщило в четверг Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

20:21 20.08.2026 (обновлено: 20:25 20.08.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМобильная огневая группа
Мобильная огневая группа
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня уничтожили 64 украинских дрона, сообщило в четверг Минобороны России.
"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости Крыма
 
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