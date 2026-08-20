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64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.08.2026
64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО в течение дня уничтожили 64 украинских дрона, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T20:21
2026-08-20T20:21
2026-08-20T20:25
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня уничтожили 64 украинских дрона, сообщило в четверг Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
64 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:21 20.08.2026 (обновлено: 20:25 20.08.2026)