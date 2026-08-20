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40 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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40 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме
40 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме - РИА Новости Крым, 20.08.2026
40 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме
В Севастополе предприятиям пищевой промышленности компенсируют из бюджета до половины затрат на закупку оборудования. В этом году девять предприятий уже... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T19:54
2026-08-20T19:54
новости
севастополь
промышленность в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе предприятиям пищевой промышленности компенсируют из бюджета до половины затрат на закупку оборудования. В этом году девять предприятий уже получили на это 40 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Равожаева, несмотря на ограничения, севастопольские предприятия пищевой промышленности не только сохраняют, но и наращивают темпы производства и даже увеличивают штат сотрудников.Сделать это во многом удается благодаря мерам поддержки бизнеса.Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуостровеОн уточнил, что в 2026 году субсидии в размере 40 миллионов рублей получили уже девять местных предприятий."На эти деньги они закупили 57 единиц новой техники – современную вакуумную упаковку, клипсаторы, оборудование для маркировки "Честный знак"", – добавил глава города.Ранее сообщалось, что в Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в 1,5 раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком" Штрафы за просрочку в магазинах станут автоматическими Правительство России усилит поддержку регионов: что будет сделано
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40 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме

В Севастополе предприятиям пищепрома компенсируют до 50% затрат на закупку оборудования

19:54 20.08.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе предприятиям пищепрома компенсируют до 50% затрат на закупку оборудования
В Севастополе предприятиям пищепрома компенсируют до 50% затрат на закупку оборудования
© Telegram Михаил Развожаев
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе предприятиям пищевой промышленности компенсируют из бюджета до половины затрат на закупку оборудования. В этом году девять предприятий уже получили на это 40 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам Равожаева, несмотря на ограничения, севастопольские предприятия пищевой промышленности не только сохраняют, но и наращивают темпы производства и даже увеличивают штат сотрудников.
Сделать это во многом удается благодаря мерам поддержки бизнеса.
"Помогаем предприятиям обновлять технику. По нашей специальной программе компенсируем пищевикам до 50% затрат на закупку оборудования", – сообщил Развожаев в официальном канале на платформе МАКС.
Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове
Он уточнил, что в 2026 году субсидии в размере 40 миллионов рублей получили уже девять местных предприятий.
"На эти деньги они закупили 57 единиц новой техники – современную вакуумную упаковку, клипсаторы, оборудование для маркировки "Честный знак"", – добавил глава города.
Ранее сообщалось, что в Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в 1,5 раза.
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НовостиСевастопольПромышленность в КрымуГосподдержкаКрымНовости Крыма
 
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