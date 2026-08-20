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40 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме

40 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме - РИА Новости Крым, 20.08.2026

40 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме

В Севастополе предприятиям пищевой промышленности компенсируют из бюджета до половины затрат на закупку оборудования. В этом году девять предприятий уже... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T19:54

2026-08-20T19:54

2026-08-20T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе предприятиям пищевой промышленности компенсируют из бюджета до половины затрат на закупку оборудования. В этом году девять предприятий уже получили на это 40 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Равожаева, несмотря на ограничения, севастопольские предприятия пищевой промышленности не только сохраняют, но и наращивают темпы производства и даже увеличивают штат сотрудников.Сделать это во многом удается благодаря мерам поддержки бизнеса.Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуостровеОн уточнил, что в 2026 году субсидии в размере 40 миллионов рублей получили уже девять местных предприятий."На эти деньги они закупили 57 единиц новой техники – современную вакуумную упаковку, клипсаторы, оборудование для маркировки "Честный знак"", – добавил глава города.Ранее сообщалось, что в Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в 1,5 раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком" Штрафы за просрочку в магазинах станут автоматическими Правительство России усилит поддержку регионов: что будет сделано

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, промышленность в крыму, господдержка, крым, новости крыма