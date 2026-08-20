https://crimea.ria.ru/20260820/250-bespilotnikov-pytalis-atakovat-moskvu-i-oblast-1158646037.html

250 беспилотников пытались атаковать Москву и область

250 беспилотников пытались атаковать Москву и область - РИА Новости Крым, 20.08.2026

250 беспилотников пытались атаковать Москву и область

250 вражеских БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера среды. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T07:54

2026-08-20T07:54

2026-08-20T07:54

москва

сергей собянин

московская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 250 вражеских БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера среды. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы.В ночь на 18 августа три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, над территорией области было сбито более 150 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, московская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости