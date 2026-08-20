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250 беспилотников пытались атаковать Москву и область - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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250 беспилотников пытались атаковать Москву и область
250 беспилотников пытались атаковать Москву и область - РИА Новости Крым, 20.08.2026
250 беспилотников пытались атаковать Москву и область
250 вражеских БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера среды. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T07:54
2026-08-20T07:54
москва
сергей собянин
московская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 250 вражеских БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера среды. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы.В ночь на 18 августа три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, над территорией области было сбито более 150 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, московская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
250 беспилотников пытались атаковать Москву и область

250 беспилотников летели ночью в сторону Московского региона - Собянин

07:54 20.08.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 250 вражеских БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера среды. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе", - написал он в своем канале в МАКС.
Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы.
В ночь на 18 августа три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, над территорией области было сбито более 150 БПЛА.
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МоскваСергей СобянинМосковская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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