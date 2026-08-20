https://crimea.ria.ru/20260820/250-bespilotnikov-pytalis-atakovat-moskvu-i-oblast-1158646037.html
250 беспилотников пытались атаковать Москву и область
250 беспилотников пытались атаковать Москву и область - РИА Новости Крым, 20.08.2026
250 беспилотников пытались атаковать Москву и область
250 вражеских БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера среды. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T07:54
2026-08-20T07:54
2026-08-20T07:54
москва
сергей собянин
московская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 250 вражеских БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера среды. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы.В ночь на 18 августа три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, над территорией области было сбито более 150 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, московская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
250 беспилотников пытались атаковать Москву и область
250 беспилотников летели ночью в сторону Московского региона - Собянин