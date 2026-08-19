Рейтинг@Mail.ru
Жара и грозы: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260819/zhara-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-sredu-1158583214.html
Жара и грозы: погода в Крыму в среду
Жара и грозы: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Жара и грозы: погода в Крыму в среду
В среду ночью без осадков, днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T00:01
2026-08-19T00:01
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
евпатория
алушта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157922010_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_cb949f15987a039b475dbec34c92980a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В среду ночью без осадков, днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с; днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8м/с, днем западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
евпатория
алушта
ялта
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157922010_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_444ae611013140f2ac55ccda2469884e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, евпатория, алушта, ялта, феодосия, судак
Жара и грозы: погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду

00:01 19.08.2026
 
© РИА Новости КрымГрозовой фронт
Грозовой фронт - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В среду ночью без осадков, днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с; днем северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на южном и восточном побережье до +21; днем +25…30, в горах +19…24 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с; днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8м/с, днем западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЕвпаторияАлуштаЯлтаФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потери
13:17На юге Крыма работает ПВО
13:01Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
12:48Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
12:42В Севастополе снова включили сирены - опасность с воздуха
12:28Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:05Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:04Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
11:59Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
11:51В Крыму отбой ракетной опасности
11:45Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
11:42В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
11:38Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
11:30Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
11:20В Крыму объявлена ракетная опасность
11:20Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:12НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
11:00В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
10:50ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
10:418-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
Лента новостейМолния