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Жара и грозы: погода в Крыму в среду
Жара и грозы: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Жара и грозы: погода в Крыму в среду
В среду ночью без осадков, днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В среду ночью без осадков, днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с; днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8м/с, днем западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Жара и грозы: погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В среду ночью без осадков, днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с; днем северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на южном и восточном побережье до +21; днем +25…30, в горах +19…24 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с; днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8м/с, днем западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.
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