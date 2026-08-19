https://crimea.ria.ru/20260819/zhara-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-sredu-1158583214.html

Жара и грозы: погода в Крыму в среду

Жара и грозы: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Жара и грозы: погода в Крыму в среду

В среду ночью без осадков, днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T00:01

2026-08-19T00:01

2026-08-19T00:01

погода

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крым

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крымский гидрометцентр

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евпатория

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В среду ночью без осадков, днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с; днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8м/с, днем западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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