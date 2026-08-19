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Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУ
Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУ
Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности замглавы офиса президента Украины Ирину Мудрую. Об этом говорится в соответствующем... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T13:57
2026-08-19T14:00
новости
владимир зеленский
украина
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности замглавы офиса президента Украины Ирину Мудрую. Об этом говорится в соответствующем указе Зеленского.Документ подписан в среду, 19 августа.Ранее стало известно, что к Мудрой с обысками явились детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) начали новое расследование в отношении украинских чиновников. Уточнялось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием чиновников офиса президента и других лиц.Ранее в пресс-службе НАБУ сообщали о задержании чиновников главного управления Нацгвардии, их обвиняют в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для нужд военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь ЗеленскомуРасследования против жены и друзей: чем еще "прижмут" ЗеленскогоГотовится арест Елены Зеленской: НАБУ и САП завершают расследование
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96
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новости, владимир зеленский, украина, кадровые перестановки
Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУ

Зеленский уволил с занимаемой должности замглавы офиса президента Украины Ирину Мудрую

13:57 19.08.2026 (обновлено: 14:00 19.08.2026)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности замглавы офиса президента Украины Ирину Мудрую. Об этом говорится в соответствующем указе Зеленского.
"Уволить Мудрую Ирину Романовну с должности заместителя руководителя офиса президента Украины", – говорится в тексте указа.
Документ подписан в среду, 19 августа.
Ранее стало известно, что к Мудрой с обысками явились детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) начали новое расследование в отношении украинских чиновников. Уточнялось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием чиновников офиса президента и других лиц.
Ранее в пресс-службе НАБУ сообщали о задержании чиновников главного управления Нацгвардии, их обвиняют в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для нужд военных.
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НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаКадровые перестановки
 
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