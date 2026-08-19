https://crimea.ria.ru/20260819/zapad-gotovit-smenu-vlasti-na-ukraine-po-stsenariyu-moldavii-o-chem-govorit-zayavlenie-fedorova-1158627120.html

Запад готовит смену власти на Украине по сценарию Молдавии: о чем говорит заявление Федорова

Запад готовит смену власти на Украине по сценарию Молдавии: о чем говорит заявление Федорова - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Запад готовит смену власти на Украине по сценарию Молдавии: о чем говорит заявление Федорова

Призыв экс-министра обороны Украины Михаила Федорова к проведению выборов является безусловным доказательством того, что за ним стоят внешние силы, желающие... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T22:54

2026-08-19T22:54

2026-08-19T22:54

мнения

юрий светов

украина

выборы

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Запад готовит смену власти на Украине – эксперт Запад готовит смену власти на Украине – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Призыв экс-министра обороны Украины Михаила Федорова к проведению выборов является безусловным доказательством того, что за ним стоят внешние силы, желающие провернуть смену украинской власти по сценарию Молдавии, то есть игнорировав мнение народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, по словам которого это станет лишним доказательством несостоявшейся страны за 35 лет "независимости" Украины.Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о системном кризисе управления в стране, призвав к проведению президентских выборов в видеообращении на своем YouTube-канале. Среди прочего Федоров раскритиковал власть за коррупцию и заявил, что украинцы "давно готовы к другой стране". При этом признал, что организовать выборы будет трудно, поскольку нужно обеспечить право голоса военнослужащих, миллионов украинцев за границей и людей из прифронтовых регионов.Политолог обратил внимание на тот факт, что сам Федоров уже 20-й по счету министр обороны Украины за 35 лет ее так называемой независимости. Такую же позицию занимает и новоназначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий, так что переоценивать важность столкновений внутри украинской элиты не стоит, добавил гость эфира.Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительствоВыражением несостоятельности и агрессивности политической власти на Украине сегодня является Владимир Зеленский, незаконно именующий себя президентом, тогда как срок его полномочий истек больше двух лет назад, и естественно, что за это время на Украине "подросли новые молодые волки, которые хотели бы тоже попрезидентствовать", добавил собеседник."Среди них и господин Залужный, который сейчас в Англии. И вот этот господин Федоров, который особо-то ничем не прославился, но почему-то для определенных сил стал неким символом перемен и новых методов ведения войны. Значит, есть у него какая-то внешняя подпитка, внешние силы, которые его тоже проталкивают", – сказал политолог.Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – экспертТем не менее Федоров в своем спиче сказал о действительно важном и самом главном – о людях, их правах и возможностях, тем самым фактически признав нереальность проведения демократических выборов и несостоятельность Украины как страны. "Кто будет выбирать новую власть на Украине? В каких границах?" – задается вопросом Светов.При этом совершенно непонятно, как будет отсчитываться количество голосов в пользу тех или иных "победивших" персоналий, ведь сколько избирателей на Украине, никто не знает, подчеркнул он. "Они даже не могут ответить на вопрос, сколько населения сейчас", – заметил собеседник.Политолог приходит к выводу, что силы, стоящие за Федоровым и другими для того, чтобы сменить власть во главе с Зеленским на Украине, намерены провернуть все это по сценарию Молдавии."Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в МолдавииРанее военный эксперт и политолог Евгений Михайлов, комментируя угрозы бывшего главы минобороны Украины Михаила Федорова в адрес России, предположил, что тот делает яркие заявления, за которыми ничего не стоит, потому что ему нужно сейчас поднимать свой рейтинг для внутриполитической борьбы.Федоров был лишен поста в июле. Тогда глава киевского режима Владимир Зеленский объяснил это конфликтом министра обороны и главкома ВСУ, которым тогда являлся и Александр Сырский. Некоторые украинские СМИ со ссылкой на политиков связали эту отставку с устранением Зеленским конкурента в преддверии предстоящих выборов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для РоссииУкраинская баллистика: каковы риски и чем России отвечать на угрозуРазлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ

https://crimea.ria.ru/20260818/kiev-prigrozil-rossii-ballistikoy-do-kontsa-goda--chego-mozhno-ozhidat-1158594964.html

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мнения, юрий светов, украина, выборы