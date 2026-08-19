https://crimea.ria.ru/20260819/vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast-odin-chelovek-pogib-i-chetvero-raneny-1158635361.html

ВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо ранены

ВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 19.08.2026

ВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо ранены

В результате атаки ВСУ на Брянскую область погибла местная жительница, еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T17:31

2026-08-19T17:31

2026-08-19T17:31

брянская область

обстрелы брянской области

егор ковальчук

новости

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Брянскую область погибла местная жительница, еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.Также в результате атаки дрона в селе Бяково Навлинского района осколочные ранения получила местная жительница.В поселке Климово беспилотники атаковали торговый центр. Ранения получили мужчина и женщина.Как сообщалось, в среду ЛНР подверглась массированной атаке ВСУ - три человека погибли и 10 получили ранения.14 августа украинские боевики атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска. В результате ракетной атаки пострадали девять человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУОдин человек погиб и 10 пострадали от атак ВСУ в Белгородской областиАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения

брянская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, егор ковальчук, новости, атаки всу, происшествия