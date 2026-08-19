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ВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо ранены
ВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 19.08.2026
ВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо ранены
В результате атаки ВСУ на Брянскую область погибла местная жительница, еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T17:31
2026-08-19T17:31
2026-08-19T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Брянскую область погибла местная жительница, еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.Также в результате атаки дрона в селе Бяково Навлинского района осколочные ранения получила местная жительница.В поселке Климово беспилотники атаковали торговый центр. Ранения получили мужчина и женщина.Как сообщалось, в среду ЛНР подверглась массированной атаке ВСУ - три человека погибли и 10 получили ранения.14 августа украинские боевики атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска. В результате ракетной атаки пострадали девять человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУОдин человек погиб и 10 пострадали от атак ВСУ в Белгородской областиАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения
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брянская область, обстрелы брянской области, егор ковальчук, новости, атаки всу, происшествия
ВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо ранены
Один человек погиб и еще четыре получили ранения при атаке ВСУ на Брянскую область