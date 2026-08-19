https://crimea.ria.ru/20260819/v-zaporozhskoy-oblasti-sorvana-ocherednaya-popytka-kontrataki-vsu-1158608789.html

В Запорожской области сорвана очередная попытка контратаки ВСУ

В Запорожской области сорвана очередная попытка контратаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Запорожской области сорвана очередная попытка контратаки ВСУ

Подразделения войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" уничтожили военные объекты ВСУ на Ореховском... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T19:54

2026-08-19T19:54

2026-08-19T19:54

новости сво

беспилотные войска

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

группировка войск "днепр"

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" уничтожили военные объекты ВСУ на Ореховском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В Минобороны РФ уточнили, что, несмотря на оснащение вражеских объектов комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным кабелям, позволило нанести точные удары по целям, полностью исключив воздействие вражеских помех. В результате точных ударов по объектам противника была сорвана очередная попытка контратаки ВСУ.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили более 1400 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над ХерсонщинойВ акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

запорожская область

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2026

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новости сво, беспилотные войска, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", запорожская область, видео