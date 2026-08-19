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В Запорожской области сорвана очередная попытка контратаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Запорожской области сорвана очередная попытка контратаки ВСУ
В Запорожской области сорвана очередная попытка контратаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Запорожской области сорвана очередная попытка контратаки ВСУ
Подразделения войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" уничтожили военные объекты ВСУ на Ореховском... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T19:54
2026-08-19T19:54
новости сво
беспилотные войска
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
группировка войск "днепр"
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" уничтожили военные объекты ВСУ на Ореховском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В Минобороны РФ уточнили, что, несмотря на оснащение вражеских объектов комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным кабелям, позволило нанести точные удары по целям, полностью исключив воздействие вражеских помех. В результате точных ударов по объектам противника была сорвана очередная попытка контратаки ВСУ.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили более 1400 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над ХерсонщинойВ акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ
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новости сво, беспилотные войска, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", запорожская область, видео
В Запорожской области сорвана очередная попытка контратаки ВСУ

Российские бойцы уничтожили военные объекты ВСУ в Запорожской области

19:54 19.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" уничтожили военные объекты ВСУ на Ореховском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе очередного этапа боевой работы операторы ударных БПЛА обнаружили и уничтожили наземный робототехнический комплекс, доставлявший военный груз к линии боевого соприкосновения для передовых подразделений противника, и выносную антенну, используемую для обеспечения связи между подразделениями ВСУ", – говорится в сообщении.
В Минобороны РФ уточнили, что, несмотря на оснащение вражеских объектов комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным кабелям, позволило нанести точные удары по целям, полностью исключив воздействие вражеских помех. В результате точных ударов по объектам противника была сорвана очередная попытка контратаки ВСУ.
"Воздушная разведка ведется в круглосуточном режиме, что обеспечивает своевременное вскрытие и поражение любых военных объектов ВСУ, живой силы и техники как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника", – подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили более 1400 боевиков.
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Новости СВОБеспилотные войскаБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииГруппировка войск "Днепр"Запорожская область
 
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