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В Симферополе и еще двух районах Крыма ограничат водоснабжение - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Симферополе и еще двух районах Крыма ограничат водоснабжение
В Симферополе и еще двух районах Крыма ограничат водоснабжение - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Симферополе и еще двух районах Крыма ограничат водоснабжение
Из-за аварии на сетях режим временного ограничения водоснабжения введут в части Симферополя, Евпатории и в Кировском районе Крыма. Об этом предупредили на... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T08:42
2026-08-19T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях режим временного ограничения водоснабжения введут в части Симферополя, Евпатории и в Кировском районе Крыма. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Так, в Симферополе до 13:00 (ориентировочно) не будет воды в микрорайоне Фонтаны на ул Яшлык (частично), ул. Достлук (частично), ул Изобильная (частично), ул. Чкалова (частично), ул. Алима Азамата (частично), ул.Гарбий, ул.Темиз, ул. Сербест, ул.Авдет, ул.Дюльбер, ул.Каверина, ул.Мерджан, ул.Ак-Яр, а также на прилегающих улицах и переулках.В Евпатории до 18:00 (ориентировочно) воду отключат в домах по улицам 9 Мая 80,82, 84, 86, 88, Крупской 60, пр-т Победы 38, 40, 62, 64.В Феодосийском филиале из-за аварийно-восстановительных работ на сетях "Крымэнерго" не будет воды в части Кировского района. В связи с этим возможны перебои или полное отсутствие вод в городе Старый Крым, и в поселке Кировское, а также в селах Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка и в пгт. Приморский - район Башня.Накануне в ряде населенных пунктов Кировского района Крыма и в Ялте также было ограничено водоснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как оформить перерасчет за горячую воду и отопление летомВ Симферопольском районе завершается строительство водовода в село ПеревальноеРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
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В Симферополе и еще двух районах Крыма ограничат водоснабжение

В Крыму в трех регионах из-за аварии на сетях временно ограничат водоснабжение 19 августа

08:42 19.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях режим временного ограничения водоснабжения введут в части Симферополя, Евпатории и в Кировском районе Крыма. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
"19 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Симферополе, Евпатории и в Феодосийском филиале", - говорится в сообщении.
Так, в Симферополе до 13:00 (ориентировочно) не будет воды в микрорайоне Фонтаны на ул Яшлык (частично), ул. Достлук (частично), ул Изобильная (частично), ул. Чкалова (частично), ул. Алима Азамата (частично), ул.Гарбий, ул.Темиз, ул. Сербест, ул.Авдет, ул.Дюльбер, ул.Каверина, ул.Мерджан, ул.Ак-Яр, а также на прилегающих улицах и переулках.
В Евпатории до 18:00 (ориентировочно) воду отключат в домах по улицам 9 Мая 80,82, 84, 86, 88, Крупской 60, пр-т Победы 38, 40, 62, 64.
В Феодосийском филиале из-за аварийно-восстановительных работ на сетях "Крымэнерго" не будет воды в части Кировского района.
В связи с этим возможны перебои или полное отсутствие вод в городе Старый Крым, и в поселке Кировское, а также в селах Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка и в пгт. Приморский - район Башня.
Накануне в ряде населенных пунктов Кировского района Крыма и в Ялте также было ограничено водоснабжение.
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Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
 
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