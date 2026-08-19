https://crimea.ria.ru/20260819/v-sevastopole-voennye-otrazili-ocherednuyu-ataku---sbity-tri-bespilotnika-1158626617.html

В Севастополе военные отразили очередную атаку - сбиты три беспилотника

В Севастополе военные отразили очередную атаку - сбиты три беспилотника - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Севастополе военные отразили очередную атаку - сбиты три беспилотника

В Севастополе отразили очередную атаку беспилотников ВСУ и нейтрализовали три вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T14:34

2026-08-19T14:34

2026-08-19T14:41

севастополь

новости севастополя

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили очередную атаку беспилотников ВСУ и нейтрализовали три вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Никто из людей не пострадал, подчеркнул губернатор. По его информации, обломки БПЛА упали в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждено несколько окон в многоквартирном доме.В среду днем в Севастополе два раза была объявлена воздушная тревога. Ночью также отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки – были сбиты 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260819/trassa-tavrida-pod-sevastopolem-perekryta-iz-za-naydennykh-ukrainskikh-bpla-1158610822.html

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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