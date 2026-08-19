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В Севастополе военные отразили очередную атаку - сбиты три беспилотника - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Севастополе военные отразили очередную атаку - сбиты три беспилотника
В Севастополе военные отразили очередную атаку - сбиты три беспилотника - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Севастополе военные отразили очередную атаку - сбиты три беспилотника
В Севастополе отразили очередную атаку беспилотников ВСУ и нейтрализовали три вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T14:34
2026-08-19T14:41
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили очередную атаку беспилотников ВСУ и нейтрализовали три вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Никто из людей не пострадал, подчеркнул губернатор. По его информации, обломки БПЛА упали в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждено несколько окон в многоквартирном доме.В среду днем в Севастополе два раза была объявлена воздушная тревога. Ночью также отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки – были сбиты 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе военные отразили очередную атаку - сбиты три беспилотника

В Севастополе в ходе отражения очередной атаки ВСУ сбили три беспилотника

14:34 19.08.2026 (обновлено: 14:41 19.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваМалахов курган и жилые дома в Севастополе
Малахов курган и жилые дома в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили очередную атаку беспилотников ВСУ и нейтрализовали три вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали три вражеских беспилотника", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Никто из людей не пострадал, подчеркнул губернатор. По его информации, обломки БПЛА упали в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждено несколько окон в многоквартирном доме.
В среду днем в Севастополе два раза была объявлена воздушная тревога. Ночью также отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки – были сбиты 13 дронов.
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Федеральная трасса Таврида: по Крыму с ветерком - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
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СевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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