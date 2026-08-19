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В Севастополе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Севастополе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги
В Севастополе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Севастополе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги
В Севастополе снова прозвучала сирена – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T23:22
2026-08-19T23:22
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михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе снова прозвучала сирена – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги

В Севастополе снова воздушная тревога

23:22 19.08.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе снова прозвучала сирена – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 20 августа
23:22В Севастополе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги
23:07Обмен пленными и речь Путина на Совете по нацпроектам: главное за день
22:54Запад готовит смену власти на Украине по сценарию Молдавии: о чем говорит заявление Федорова
22:37Противовоздушная оборона работает на севере Крыма
22:21В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену
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