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В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
В Севастополе миновала угроза воздушной атаки – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T11:42
2026-08-19T11:44
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушной атаки – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки - были сбиты 13 дронов. Днем в среду снова включили сирены. Тревога продлилась 20 минут.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу

11:42 19.08.2026 (обновлено: 11:44 19.08.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушной атаки – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
В Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки - были сбиты 13 дронов. Днем в среду снова включили сирены. Тревога продлилась 20 минут.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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