В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучала сирена – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
Ранее во вторник сообщалось, что над Севастополем за сутки сбили 19 украинских БПЛА, пострадавших нет, заверили власти. Также севастопольский губернатор сообщил, что военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 9 вражеских беспилотников. По информации Спасательной службы города, зафиксировано возгорание травы в разных районах города. А в районе Парка Победы к пляжу прибило упавший беспилотник с боезарядом, людей эвакуировали.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.