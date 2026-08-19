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В Севастополе на 13 часов ограничат потребление электричества бизнесу
В Севастополе на 13 часов ограничат потребление электричества бизнесу - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Севастополе на 13 часов ограничат потребление электричества бизнесу
В четверг, 20 августа, для предпринимателей Севастополя на 13 часов вводится режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T16:07
2026-08-19T16:07
2026-08-19T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В четверг, 20 августа, для предпринимателей Севастополя на 13 часов вводится режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, уточнили на предприятии.Такая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Уточняется, что за неисполнение ограничений для предпринимателей предусмотрена административная ответственность.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Крыма снова атаковали беспилотники - часть южнобережья без светаВ Симферополе и еще двух районах Крыма ограничат водоснабжениеВ России запущено серийное производство мобильных электроподстанций
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РИА Новости Крым
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В Севастополе на 13 часов ограничат потребление электричества бизнесу
В Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии для юрлиц 20 августа