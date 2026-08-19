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В Севастополе громко - что происходит

В Севастополе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Севастополе громко - что происходит

В среду, 19 августа, в Севастополе слышны звуки стрельбы и взрывов. Местных жителей и гостей города призывать сохранять спокойствие – это профилактические... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T17:00

2026-08-19T17:00

2026-08-19T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В среду, 19 августа, в Севастополе слышны звуки стрельбы и взрывов. Местных жителей и гостей города призывать сохранять спокойствие – это профилактические мероприятия Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.Ранее сообщалось, что под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Движение возобновят после того, как закончат работу спецслужбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинцев призвали уйти с набережных и площадей из-за опасности БПЛАК пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировалиЯлтинцев призвали уйти с набережных и площадей из-за опасности БПЛА

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя