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В Севастополе громко - что происходит
В Севастополе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Севастополе громко - что происходит
В среду, 19 августа, в Севастополе слышны звуки стрельбы и взрывов. Местных жителей и гостей города призывать сохранять спокойствие – это профилактические... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В среду, 19 августа, в Севастополе слышны звуки стрельбы и взрывов. Местных жителей и гостей города призывать сохранять спокойствие – это профилактические мероприятия Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.Ранее сообщалось, что под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Движение возобновят после того, как закончат работу спецслужбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинцев призвали уйти с набережных и площадей из-за опасности БПЛАК пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировалиЯлтинцев призвали уйти с набережных и площадей из-за опасности БПЛА
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе громко - что происходит
В Севастополе проходят учения военных с громкими звуками - Развожаев