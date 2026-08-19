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В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
Два села в Красногвардейском районе Крыма останутся без газа во вторник, 25 августа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T11:00
2026-08-19T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Два села в Красногвардейском районе Крыма останутся без газа во вторник, 25 августа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Уточняется, что газ отключат абонентам сел Видное и Восход.Ранее сообщалось, что в Керчи с 20 августа 10 тысяч абонентов останутся без газа из-за работ по реконструкции газопровода. Возобновить подачу газа планируют 22 августа. С полным перечнем улиц можно ознакомиться на сайте предприятия.Кроме того, в связи с техническими работами 25 августа на 17 улицах Керчи отключат газоснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе и еще двух районах Крыма ограничат водоснабжениеВ Керчи будут отключать уличное освещение ночьюКак оформить перерасчет за горячую воду и отопление летом
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В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
В двух селах Красногвардейского района Крыма 25 августа отключат газ из-за ремонтных работ