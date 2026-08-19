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В России зарегистрировали лекарство для борьбы с агрессивным раком груди

В России зарегистрировали лекарство для борьбы с агрессивным раком груди - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В России зарегистрировали лекарство для борьбы с агрессивным раком груди

Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T20:54

2026-08-19T20:54

2026-08-19T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании "Петровакс Фарм".Препарат, производимый "Петровакс Фарм" в партнерстве с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Гамалеи, получил название "Арейма". Это первая в России неоадъювантная (то есть применяемая перед оперативным леченим) иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет, заявили в компании.До недавнего времени российским пациенткам с данной формой онкологии были доступны только химиотерапия и хирургическое лечение.В компании отметили, что применение препарата потенциально позволит ежегодно предотвращать до 648 преждевременных смертей.Препарат "Арейма" уже применяется в России для лечения рака носоглотки, пищевода и легкого.Ранее специалисты Сеченовского университета создали инновационный спрей для лечения медикаментозного ринита – так называемого "лекарственного насморка", который возникает вследствие длительного и неправильного использования сосудосуживающих препаратов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиРоссийские ученые научились лечить рак мозга с помощью лазераВ России создадут новые вакцины от трех видов рака

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, наука и технологии, здоровье, медицина, здравоохранение в россии, россия, онкология