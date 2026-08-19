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В массовом ДТП на трассе М-4 Дон пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В массовом ДТП на трассе М-4 Дон пострадали шесть человек
В массовом ДТП на трассе М-4 Дон пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В массовом ДТП на трассе М-4 Дон пострадали шесть человек
На федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись 14 автомобилей – в массовом ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T18:32
2026-08-19T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. На федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись 14 автомобилей – в массовом ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили шестеро участников дорожного движения, включая одного несовершеннолетнего. Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативной группы, которые продолжают устанавливать детальные обстоятельства и причины случившегося. Помимо этого, на месте автоаварии находится руководство Управления Госавтоинспекции областного ГУ МВД России.Сейчас на данном участке федеральной магистрали движение затруднено. Для водителей оперативно организован альтернативный маршрут объезда через хутор Федорцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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ростовская область, новости, происшествия, дтп
В массовом ДТП на трассе М-4 Дон пострадали шесть человек

В массовом ДТП на трассе М-4 Дон пострадали шесть человек – ГАИ

18:32 19.08.2026
 
© МВД Ростовской областиДТП в Ростовской области
ДТП в Ростовской области
© МВД Ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. На федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись 14 автомобилей – в массовом ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
"Сегодня в Ростовской области около 13 часов на 940-м километре автодороги М-4 "Дон" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 14 автомобилей. По предварительным данным, 50-летний водитель фуры Peterbilt с полуприцепом, двигаясь в северном направлении, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди двигающимся транспортом, что спровоцировало цепные ДТП еще с 13 машинами", – проинформировали в ГАИ.
В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили шестеро участников дорожного движения, включая одного несовершеннолетнего. Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.
На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативной группы, которые продолжают устанавливать детальные обстоятельства и причины случившегося. Помимо этого, на месте автоаварии находится руководство Управления Госавтоинспекции областного ГУ МВД России.
Сейчас на данном участке федеральной магистрали движение затруднено. Для водителей оперативно организован альтернативный маршрут объезда через хутор Федорцев.
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Ростовская областьНовостиПроисшествияДТП
 
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