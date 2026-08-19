https://crimea.ria.ru/20260819/v-krymu-vpervye-primenyat-elektronnye-protokoly-na-vyborakh-v-gosdumu-1158626812.html

В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в Госдуму

В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в Госдуму

Определен перечень избирательных комиссий, которые на выборах депутатов Госдумы России могут составлять протоколы и сводные таблицы об итогах голосования в... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T14:55

2026-08-19T14:55

2026-08-19T14:55

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новые регионы россии

центризбирком (цик рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Определен перечень избирательных комиссий, которые на выборах депутатов Госдумы России могут составлять протоколы и сводные таблицы об итогах голосования в электронном виде. В список вошли избиркомы Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.По его словам, внедрение составления и передачи документов в электронном виде значительно облегчит труд членов избирательных комиссий, сократит время подведения итогов голосования, а также уменьшит финансовые затраты избирательных комиссий.Всего в составленный перечень вошли 80 региональных и территориальных избирательных комиссий в 32 субъектах России.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – ПамфиловаПартии получили места в избирательном бюллетене на выборах в ГосдумуУчаствовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, крым, новые регионы россии, центризбирком (цик рф), новости