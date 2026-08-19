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В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в Госдуму
В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в Госдуму
Определен перечень избирательных комиссий, которые на выборах депутатов Госдумы России могут составлять протоколы и сводные таблицы об итогах голосования в... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T14:55
2026-08-19T14:55
выборы
крым
новые регионы россии
центризбирком (цик рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Определен перечень избирательных комиссий, которые на выборах депутатов Госдумы России могут составлять протоколы и сводные таблицы об итогах голосования в электронном виде. В список вошли избиркомы Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.По его словам, внедрение составления и передачи документов в электронном виде значительно облегчит труд членов избирательных комиссий, сократит время подведения итогов голосования, а также уменьшит финансовые затраты избирательных комиссий.Всего в составленный перечень вошли 80 региональных и территориальных избирательных комиссий в 32 субъектах России.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – ПамфиловаПартии получили места в избирательном бюллетене на выборах в ГосдумуУчаствовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений
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60
выборы, крым, новые регионы россии, центризбирком (цик рф), новости
В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в Госдуму

В Крыму и новых регионах впервые применят электронные протоколы на выборах депутатов ГД

14:55 19.08.2026
 
© ЦИК РоссииВ Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в Госдуму
В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в Госдуму
© ЦИК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Определен перечень избирательных комиссий, которые на выборах депутатов Госдумы России могут составлять протоколы и сводные таблицы об итогах голосования в электронном виде. В список вошли избиркомы Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
"Составление первых экземпляров протоколов и сводных таблиц, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и их представление в вышестоящие комиссии в электронном виде будет осуществляться впервые", – рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
По его словам, внедрение составления и передачи документов в электронном виде значительно облегчит труд членов избирательных комиссий, сократит время подведения итогов голосования, а также уменьшит финансовые затраты избирательных комиссий.
Всего в составленный перечень вошли 80 региональных и территориальных избирательных комиссий в 32 субъектах России.
"География неслучайна – это регионы, которые находятся на значительном удалении от ЦИК России, куда должны поступить данные, и транспортная логистика с отдельными субъектами РФ достаточно сложная", – пояснил Булаев.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.
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ВыборыКрымНовые регионы РоссииЦентризбирком (ЦИК РФ)Новости
 
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