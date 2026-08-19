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В Крыму строят модульные гостиницы

В Крыму строят модульные гостиницы - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Крыму строят модульные гостиницы

В Алуштинском регионе, Сакском, Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма появятся модульные гостиницы в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T18:22

2026-08-19T18:22

2026-08-19T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Алуштинском регионе, Сакском, Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма появятся модульные гостиницы в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.В частности, в 2025 году созданы два комплекса модульных некапитальных средств размещения общей вместимостью 18 номеров. В 2026 году возводятся еще шесть комплексов. В первом полугодии завершен проект по созданию модульного отеля на 10 номеров в Бахчисарайском районе. Ведется работа по созданию еще трех комплексов на 120 номеров, 96 из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.По информации министерства, все проекты ранее стали победителями конкурса Минэкономразвития России на поддержку инвестпроектов. Часть модульных комплексов в Крыму рассчитана для маломобильных групп населения, что также является преимуществом размещения.Ранее сообщалось, что правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в КрымуСколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификацииКрым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, отели крыма, отдых в крыму, сергей ганзий, минкурортов крыма