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В Крыму строят модульные гостиницы
В Крыму строят модульные гостиницы - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Крыму строят модульные гостиницы
В Алуштинском регионе, Сакском, Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма появятся модульные гостиницы в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Алуштинском регионе, Сакском, Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма появятся модульные гостиницы в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.В частности, в 2025 году созданы два комплекса модульных некапитальных средств размещения общей вместимостью 18 номеров. В 2026 году возводятся еще шесть комплексов. В первом полугодии завершен проект по созданию модульного отеля на 10 номеров в Бахчисарайском районе. Ведется работа по созданию еще трех комплексов на 120 номеров, 96 из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.По информации министерства, все проекты ранее стали победителями конкурса Минэкономразвития России на поддержку инвестпроектов. Часть модульных комплексов в Крыму рассчитана для маломобильных групп населения, что также является преимуществом размещения.Ранее сообщалось, что правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в КрымуСколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификацииКрым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти
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крым, новости крыма, отели крыма, отдых в крыму, сергей ганзий, минкурортов крыма
В Крыму строят модульные гостиницы
В Крыму в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" строят модульные гостиницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Алуштинском регионе, Сакском, Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма появятся модульные гостиницы в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.
"Модульные гостиницы становятся хорошей альтернативой классическим средствам размещения. Их возведение отличается компактностью и скоростью монтажа и запуска, энергоэффективностью, возможностью быстрой релокации и в целом снижением затрат для инвестора", – рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
В частности, в 2025 году созданы два комплекса модульных некапитальных средств размещения общей вместимостью 18 номеров. В 2026 году возводятся еще шесть комплексов. В первом полугодии завершен проект по созданию модульного отеля на 10 номеров в Бахчисарайском районе. Ведется работа по созданию еще трех комплексов на 120 номеров, 96 из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
По информации министерства, все проекты ранее стали победителями конкурса Минэкономразвития России на поддержку инвестпроектов. Часть модульных комплексов в Крыму рассчитана для маломобильных групп населения, что также является преимуществом размещения.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило федеральные выплаты
работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя.
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