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В Крыму отменили беспилотную опасность - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Крыму отменили беспилотную опасность
В Крыму отменили беспилотную опасность - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Крыму отменили беспилотную опасность
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T13:43
2026-08-19T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Ранее сообщалось, что на юге Крыма работают системы противовоздушной обороны.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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В Крыму отменили беспилотную опасность

В Крыму отменили беспилотную опасность

13:43 19.08.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВид на Ялту
Вид на Ялту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на юге Крыма работают системы противовоздушной обороны.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Срочные новости КрымаКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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