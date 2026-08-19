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В Крыму отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Крыму отбой ракетной опасности
В Крыму отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Крыму отбой ракетной опасности
В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T11:51
2026-08-19T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Сообщение об угрозе опубликовали в 11.20. В это же время в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Сейчас дан отбой.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму отбой ракетной опасности

В Крыму отбой ракетной опасности

11:51 19.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Сообщение об угрозе опубликовали в 11.20. В это же время в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Сейчас дан отбой.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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