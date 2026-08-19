https://crimea.ria.ru/20260819/v-krymu-osuzhden-direktor-avtoshkoly-za-poddelku-dokumentov-1158625908.html

В Крыму осужден директор автошколы за подделку документов

В Крыму осужден директор автошколы за подделку документов - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Крыму осужден директор автошколы за подделку документов

В Сакском районе Крыма к 1,6 годам условно приговорен директор автошколы, который подделывал водительские удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T21:37

2026-08-19T21:37

2026-08-19T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма к 1,6 годам условно приговорен директор автошколы, который подделывал водительские удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Отмечается, что мужчина не выполнил свои обязательства перед 18 учениками, которые в итоге не были допущены к экзаменам и не получили водительские удостоверения.С учетом позиции гособвинителя суд приговорил экс-директора к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.Ранее в Саках за покушение на мошенничество задержан индивидуальный предприниматель. Как уточнили в УФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина предложил знакомому "решить вопрос" с получением водительского удостоверения без экзаменов за 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильемВ Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика

сакский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сакский район, автомобиль, автошкола, прокуратура республики крым