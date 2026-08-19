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В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T11:20
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ракетная опасность
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Ранее в среду в Севастополе объявили воздушную тревогу. Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, ракетная опасность, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым
В Крыму объявлена ракетная опасность

В Крыму объявлена ракетная опасность

11:20 19.08.2026 (обновлено: 11:21 19.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Ранее в среду в Севастополе объявили воздушную тревогу.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Заголовок открываемого материала
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12:42В Севастополе снова включили сирены - опасность с воздуха
12:28Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:05Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:04Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
11:59Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
11:51В Крыму отбой ракетной опасности
11:45Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
11:42В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
11:38Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
11:30Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
11:20В Крыму объявлена ракетная опасность
11:20Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:12НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
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