https://crimea.ria.ru/20260819/v-krymu-izmenili-usloviya-polucheniya-kompensatsii-za-povrezhdennye-pri-atake-vsu-avto-1158606826.html

В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто

В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто

Власти Крыма приняли решение изменить сроки, с которых можно получить компенсацию за поврежденный или уничтоженный в результате атак ВСУ автомобиль... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T09:35

2026-08-19T09:35

2026-08-19T09:35

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выплаты и компенсации

сергей аксенов

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение изменить сроки, с которых можно получить компенсацию за поврежденный или уничтоженный в результате атак ВСУ автомобиль. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова.23 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма. Так, если раньше выплаты полагались только владельцам транспортных средств, повреждённых или уничтоженных в результате украинских атак, начиная с 26 июня, то теперь отчет ведется с 1 мая, что существенно расширяет круг тех, кто может обратиться за финансовой помощью.При этом суммы компенсаций не поменялись:*За поврежденный автомобиль положена сумма ремонта, однако она не должна превышать 500 тысяч рублей и быть выше рыночной стоимости авто на момент повреждения.*В случае, если автомобиль уничтожен полностью, можно получить до 2 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что крымчане подали более 210 тысяч заявлений на выплату пострадавшим в результате ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жильеКто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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