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В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто
В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто
Власти Крыма приняли решение изменить сроки, с которых можно получить компенсацию за поврежденный или уничтоженный в результате атак ВСУ автомобиль... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T09:35
2026-08-19T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение изменить сроки, с которых можно получить компенсацию за поврежденный или уничтоженный в результате атак ВСУ автомобиль. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова.23 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма. Так, если раньше выплаты полагались только владельцам транспортных средств, повреждённых или уничтоженных в результате украинских атак, начиная с 26 июня, то теперь отчет ведется с 1 мая, что существенно расширяет круг тех, кто может обратиться за финансовой помощью.При этом суммы компенсаций не поменялись:*За поврежденный автомобиль положена сумма ремонта, однако она не должна превышать 500 тысяч рублей и быть выше рыночной стоимости авто на момент повреждения.*В случае, если автомобиль уничтожен полностью, можно получить до 2 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что крымчане подали более 210 тысяч заявлений на выплату пострадавшим в результате ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жильеКто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света
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крым, новости крыма, режим чс, выплаты и компенсации, сергей аксенов, атаки всу на крым
В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто
В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение изменить сроки, с которых можно получить компенсацию за поврежденный или уничтоженный в результате атак ВСУ автомобиль. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова.
23 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ
об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма.
"Внести в указ главы Крыма от 22 июля 2026 года "Об установлении единовременной денежной выплаты гражданам, автотранспортные средства которых повреждены или утрачены в результате агрессии Украины на территории Республики Крым" следующие изменения: в пункте 4 слова "возникшие с 26 июня 2026 года" заменить словами "возникшие с 1 мая 2026 года", - сказано
в опубликованном указе.
Так, если раньше выплаты полагались только владельцам транспортных средств, повреждённых или уничтоженных в результате украинских атак, начиная с 26 июня, то теперь отчет ведется с 1 мая, что существенно расширяет круг тех, кто может обратиться за финансовой помощью.
При этом суммы компенсаций не поменялись:
*За поврежденный автомобиль положена сумма ремонта, однако она не должна превышать 500 тысяч рублей и быть выше рыночной стоимости авто на момент повреждения.
*В случае, если автомобиль уничтожен полностью, можно получить до 2 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что крымчане подали более 210 тысяч заявлений на выплату
пострадавшим в результате ЧС.
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