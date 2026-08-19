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В Крымском федеральном университете увеличили число бюджетных мест для участников СВО

В Крымском федеральном университете увеличили число бюджетных мест для участников СВО - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Крымском федеральном университете увеличили число бюджетных мест для участников СВО

В КФУ им. В.И. Вернадского по ряду специальностей количество бюджетных мест для детей участников СВО и ветеранов спецоперации увеличили с десяти до 20-30... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T14:22

2026-08-19T14:22

2026-08-19T14:22

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

льгота

участники сво

высшее образование в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В КФУ им. В.И. Вернадского по ряду специальностей количество бюджетных мест для детей участников СВО и ветеранов спецоперации увеличили с десяти до 20-30 процентов. Об этом, подводя предварительные итоги вступительной кампании, сообщил и.о. ректора вуза Владимир Курьянов.По словам, Курьянова, дети участников специальной военной операции, а также сами участники специальной военной операции, довольно активно подавали заявления в вуз, но не все они смогли поступить, выдержать конкурс даже между собой."Дети защитников Отечества и сами защитники должны иметь возможность воспользоваться той льготой, которую им предоставляет государство", – подытожил и.о. ректора.Ранее депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон о гарантиях участникам контртеррористической операции (КТО) на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей наравне с участниками специальной военной операции (СВО).Ранее сообщалось, что участникам СВО и их семьям упростили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят 8 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Супруги погибших участников СВО смогут бесплатно поступить в вуз – законРекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-мДети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), льгота, участники сво, высшее образование в крыму