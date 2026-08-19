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В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников" - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников"
В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников" - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников"
Впервые в истории КФУ им. В.И. Вернадского на первый курс различных факультетов зачисли сразу 11 "стобалльников". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T19:40
2026-08-19T19:40
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Впервые в истории КФУ им. В.И. Вернадского на первый курс различных факультетов зачисли сразу 11 "стобалльников". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил и.о. ректора вуза Владимир Курьянов, подводя предварительные итоги прошедшей вступительной кампании.По его словам, такие дети, которые набирают высшие баллы сразу по нескольким предметам, являются уникальными. И вузам еще предстоит выстраивать систему работы с такими детьми, ведь они не могут не выделяться из общего ряда абитуриентов.Также Курьянов рассказал, что один из абитуриентов, поступающих в КФУ, оказался жителем Сахалинской области. И теперь он будет жить и учиться в Крыму. "Такие факты говорят о том, что наш университет "обрастает мускулами", его авторитет среди федеральных вузов, среди ведущих университетов страны постепенно растет, – подытожил спикер.Ранее сообщалось, что в Крыму выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также призера олимпиад вручили сертификаты на право получения денежной премии в размере 100 тысяч рублей.Также сообщалось, что в 2026 году школу окончили более 6,7 тысячи 11-классников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в СимферополеГордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
кфу (крымский федеральный университет)
В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников"

В Крымском федеральном университете впервые в истории зачисли на 1 курс 11 "стобалльников"

19:40 19.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Впервые в истории КФУ им. В.И. Вернадского на первый курс различных факультетов зачисли сразу 11 "стобалльников". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил и.о. ректора вуза Владимир Курьянов, подводя предварительные итоги прошедшей вступительной кампании.
"Из впервые произошедшего: в этом приеме на первый курс мы взяли 11 "стобалльников". Никогда такого количества "стобалльников" на первый курс Крымского федерального университета не поступало. Более того, одна девочка поступила на единственное место, которое было в общем конкурсе на специальности "стоматология", имея 100 баллов по двум предметам: по биологии и по химии", – рассказал Курьянов.
По его словам, такие дети, которые набирают высшие баллы сразу по нескольким предметам, являются уникальными. И вузам еще предстоит выстраивать систему работы с такими детьми, ведь они не могут не выделяться из общего ряда абитуриентов.
Также Курьянов рассказал, что один из абитуриентов, поступающих в КФУ, оказался жителем Сахалинской области. И теперь он будет жить и учиться в Крыму. "Такие факты говорят о том, что наш университет "обрастает мускулами", его авторитет среди федеральных вузов, среди ведущих университетов страны постепенно растет, – подытожил спикер.
Ранее сообщалось, что в Крыму выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также призера олимпиад вручили сертификаты на право получения денежной премии в размере 100 тысяч рублей.
Также сообщалось, что в 2026 году школу окончили более 6,7 тысячи 11-классников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе
Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ
Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
 
КФУ (Крымский федеральный университет)
 
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