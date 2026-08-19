https://crimea.ria.ru/20260819/v-krymskiy-federalnyy-universitet-vpervye-vzyali-11-stoballnikov-1158623351.html

В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников"

В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников" - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников"

Впервые в истории КФУ им. В.И. Вернадского на первый курс различных факультетов зачисли сразу 11 "стобалльников". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T19:40

2026-08-19T19:40

2026-08-19T19:40

кфу (крымский федеральный университет)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99494/77/994947755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_377c38eb641bca0700f0ec0b97a39f00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Впервые в истории КФУ им. В.И. Вернадского на первый курс различных факультетов зачисли сразу 11 "стобалльников". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил и.о. ректора вуза Владимир Курьянов, подводя предварительные итоги прошедшей вступительной кампании.По его словам, такие дети, которые набирают высшие баллы сразу по нескольким предметам, являются уникальными. И вузам еще предстоит выстраивать систему работы с такими детьми, ведь они не могут не выделяться из общего ряда абитуриентов.Также Курьянов рассказал, что один из абитуриентов, поступающих в КФУ, оказался жителем Сахалинской области. И теперь он будет жить и учиться в Крыму. "Такие факты говорят о том, что наш университет "обрастает мускулами", его авторитет среди федеральных вузов, среди ведущих университетов страны постепенно растет, – подытожил спикер.Ранее сообщалось, что в Крыму выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также призера олимпиад вручили сертификаты на право получения денежной премии в размере 100 тысяч рублей.Также сообщалось, что в 2026 году школу окончили более 6,7 тысячи 11-классников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в СимферополеГордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет)