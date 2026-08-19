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В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену
В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену
Четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T22:21
2026-08-19T22:21
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
госизмена
всу (вооруженные силы украины)
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.По данным ведомства, женщины 1980, 1957, 1982 и 1982 годов рождения, не связанные между собой, причастны к государственной измене. Как установило следствие, подозреваемые переводили деньги на расчетные счета, используемые вооруженными силами Украины для приобретения военной экипировки и других предметов с целью ведения боевых действий против ВС РФ. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов, а также выявление их преступных связей, добавили в УФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУКак на фронте: в РФ призвали к жестким мерам для предотвращения терактовВ Севастополе женщина подорвала военнослужащего Минобороны РФ по заданию СБУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, госизмена, всу (вооруженные силы украины), закон и право, новости
В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену

В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за финансирование ВСУ

22:21 19.08.2026
 
© УФСБ России по Херсонской областиВ Херсонской области четверым женщинам грозит пожизненное за госизмену
В Херсонской области четверым женщинам грозит пожизненное за госизмену
© УФСБ России по Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
По данным ведомства, женщины 1980, 1957, 1982 и 1982 годов рождения, не связанные между собой, причастны к государственной измене.
Как установило следствие, подозреваемые переводили деньги на расчетные счета, используемые вооруженными силами Украины для приобретения военной экипировки и других предметов с целью ведения боевых действий против ВС РФ.
"Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного по ст. 275 УК России "Государственная измена". Задержанным избрана мера пресечения – арест, им грозит наказание до пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов, а также выявление их преступных связей, добавили в УФСБ.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьГосизменаВСУ (Вооруженные силы Украины)Закон и правоНовости
 
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