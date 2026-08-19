https://crimea.ria.ru/20260819/v-khersonskoy-oblasti-chetyrem-zhenschinam-grozit-pozhiznennoe-za-gosizmenu-1158628292.html
В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену
В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену
Четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T22:21
2026-08-19T22:21
2026-08-19T22:21
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
госизмена
всу (вооруженные силы украины)
закон и право
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158628109_0:0:1530:860_1920x0_80_0_0_de812b4545791132809146ef770d1128.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.По данным ведомства, женщины 1980, 1957, 1982 и 1982 годов рождения, не связанные между собой, причастны к государственной измене. Как установило следствие, подозреваемые переводили деньги на расчетные счета, используемые вооруженными силами Украины для приобретения военной экипировки и других предметов с целью ведения боевых действий против ВС РФ. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов, а также выявление их преступных связей, добавили в УФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУКак на фронте: в РФ призвали к жестким мерам для предотвращения терактовВ Севастополе женщина подорвала военнослужащего Минобороны РФ по заданию СБУ
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158628109_0:0:1148:860_1920x0_80_0_0_5d7cc6f5071f55aa9cfd6483b476418e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, госизмена, всу (вооруженные силы украины), закон и право, новости
В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену
В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за финансирование ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
По данным ведомства, женщины 1980, 1957, 1982 и 1982 годов рождения, не связанные между собой, причастны к государственной измене.
Как установило следствие, подозреваемые переводили деньги на расчетные счета, используемые вооруженными силами Украины для приобретения военной экипировки и других предметов с целью ведения боевых действий против ВС РФ.
"Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного по ст. 275 УК России "Государственная измена". Задержанным избрана мера пресечения – арест, им грозит наказание до пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов, а также выявление их преступных связей, добавили в УФСБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: