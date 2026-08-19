https://crimea.ria.ru/20260819/v-khersonskoy-oblasti-chetyrem-zhenschinam-grozit-pozhiznennoe-za-gosizmenu-1158628292.html

В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену

В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену

Четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T22:21

2026-08-19T22:21

2026-08-19T22:21

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

госизмена

всу (вооруженные силы украины)

закон и право

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158628109_0:0:1530:860_1920x0_80_0_0_de812b4545791132809146ef770d1128.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.По данным ведомства, женщины 1980, 1957, 1982 и 1982 годов рождения, не связанные между собой, причастны к государственной измене. Как установило следствие, подозреваемые переводили деньги на расчетные счета, используемые вооруженными силами Украины для приобретения военной экипировки и других предметов с целью ведения боевых действий против ВС РФ. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов, а также выявление их преступных связей, добавили в УФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУКак на фронте: в РФ призвали к жестким мерам для предотвращения терактовВ Севастополе женщина подорвала военнослужащего Минобороны РФ по заданию СБУ

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, госизмена, всу (вооруженные силы украины), закон и право, новости