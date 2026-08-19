https://crimea.ria.ru/20260819/v-dtp-so-skoroy-na-stavropole-pogib-postradavshiy-v-drugoy-avarii-paren-1158622766.html

В ДТП со "скорой" на Ставрополье погиб пострадавший в другой аварии парень

В ДТП со "скорой" на Ставрополье погиб пострадавший в другой аварии парень - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В ДТП со "скорой" на Ставрополье погиб пострадавший в другой аварии парень

В Ставропольском крае в ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика погиб 19-летний молодой человек. Его везли в "скорой" после другого ДТП. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T13:37

2026-08-19T13:37

2026-08-19T13:37

дтп

ставропольский край

госавтоинспекция ставрополья

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае в ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика погиб 19-летний молодой человек. Его везли в "скорой" после другого ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.19 августа около 09:20 на 173-м километре федеральной автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды" произошло столкновение грузовика и автомобиля скорой медицинской помощи "Лада Гранта". В момент ДТП в салоне "скорой" находились пострадавшие после другого дорожно-транспортного происшествия.Уточняется, что еще один перевозимый пациент – 17-летний парень - доставлен в Левокумскую районную больницу для оказания медпомощи. Кроме того, пострадал 64-летний водитель "скорой". 45-летний водитель "КамАЗа" в результате ДТП не пострадал.Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии, а также степень ответственности обоих водителей. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП в Армавире - на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина столкнулись автомобиль скорой помощи и "Газель".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя насмерть сбили пенсионерку: возбуждено делоВ Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокатеВ Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW

ставропольский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ставропольский край, госавтоинспекция ставрополья, происшествия