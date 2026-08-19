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В Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУ

В Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026

В Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУ

Тела двух мужчин, погибших при ударе ВСУ 15 августа, нашли в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T09:25

2026-08-19T09:25

2026-08-19T09:25

обстрелы белгородской области

белгородская область

александр шуваев

новости сво

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Тела двух мужчин, погибших при ударе ВСУ 15 августа, нашли в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС.Также за минувшие сутки от ударов ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель.Кроме того, в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 18 человек, среди которых двое детей.По информации Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 133 раза атаковали территорию Белгородской области. Противник совершил шесть обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. В целом над регионом уничтожены 167 беспилотников.18 августа Шуваев сообщал, что в Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима ранены пять человек. Ранее во вторник врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС сообщал, что один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почти полтысячи БПЛА сбили за ночь над Крымом и еще 21 регионом России69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, александр шуваев, новости сво, атаки всу