https://crimea.ria.ru/20260819/v-belgorodskoy-oblasti-naydeny-tela-dvoikh-pogibshikh-pri-udarakh-vsu-1158606638.html
В Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУ
В Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026
В Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУ
Тела двух мужчин, погибших при ударе ВСУ 15 августа, нашли в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T09:25
2026-08-19T09:25
2026-08-19T09:25
обстрелы белгородской области
белгородская область
александр шуваев
новости сво
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_563:646:3032:2035_1920x0_80_0_0_c1a2f8a6f469ca65f40dba381cfefb41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Тела двух мужчин, погибших при ударе ВСУ 15 августа, нашли в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС.Также за минувшие сутки от ударов ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель.Кроме того, в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 18 человек, среди которых двое детей.По информации Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 133 раза атаковали территорию Белгородской области. Противник совершил шесть обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. В целом над регионом уничтожены 167 беспилотников.18 августа Шуваев сообщал, что в Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима ранены пять человек. Ранее во вторник врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС сообщал, что один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почти полтысячи БПЛА сбили за ночь над Крымом и еще 21 регионом России69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6e3cdbd89b86cebf29e3f87012b122ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область, александр шуваев, новости сво, атаки всу
В Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУ
В Белгородской области найдены тела двоих погибших при атаке ВСУ 15 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Тела двух мужчин, погибших при ударе ВСУ 15 августа, нашли в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС.
"В Белгородском округе обнаружены тела двоих мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса 15 августа", - написал Шуваев.
Также за минувшие сутки от ударов ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель.
Кроме того, в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 18 человек, среди которых двое детей.
"Оба ребенка в тяжелом состоянии госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Также в тяжелом состоянии находятся трое взрослых", - уточнил глава региона.
По информации Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 133 раза атаковали территорию Белгородской области. Противник совершил шесть обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. В целом над регионом уничтожены 167 беспилотников.
18 августа Шуваев сообщал, что в Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима ранены пять человек
. Ранее во вторник врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС сообщал
, что один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: