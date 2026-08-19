https://crimea.ria.ru/20260819/udary-iz-glubin-okeana---apl-khabarovsk-vyshla-v-more-na-khodovye-ispytaniya-1158604956.html
Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания
Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания
Атомная подлодка "Хабаровск" - носитель торпед "Посейдон", вышла в море. Это означает новый этап в развитии морской ядерной триады России, ведь оснащенная... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T08:16
2026-08-19T08:16
2026-08-19T08:16
ядерное оружие
россия
вмф
оружие
"посейдон"
армия и флот
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158604502_0:0:2433:1370_1920x0_80_0_0_c90dc0dd202689bf0b236b58c84bb17e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Атомная подлодка "Хабаровск" - носитель торпед "Посейдон", вышла в море. Это означает новый этап в развитии морской ядерной триады России, ведь оснащенная шестью ядерными суперторпедами, субмарина может наносить неотвратимые ответные удары из глубин океана. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Military watch Magazine (MWM).Как пишет издание, ВМФ России начал заводские ходовые испытания атомной подводной лодки "Хабаровск", которая разработана как штатный носитель атомного подводного беспилотника "Посейдон". Впервые с начала строительства, которое стартовало в 2014 году, субмарина отошла от достроечной стенки и вышла в море. Подлодка построена на "Севмаше" в Северодвинске.Отмечается, что "Хабаровск" впервые спустили на воду в ноябре 2025 года, отставание от графика составило примерно шесть лет. При этом эксперты уверены, что это говорит о совершенной уникальности подлодки."Хабаровск" оснащен шестью пусковыми установками для автономного подводного аппарата с ядерным двигателем "Посейдон", такая система доставки ядерного оружия будет работать в толще воды, а не следовать по баллистической траектории межконтинентальных ракет. Заявленная дальность действия системы составляет около 10 тысяч километров, хотя упоминались и гораздо более впечатляющие характеристики, отмечает издание.Эксперты называют "Хабаровск" флагманом своего класса.В конце июля сообщалось, что новейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" вывели из эллинга предприятия "Севмаш" в Северодвинске.Более 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году, сообщал главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – ПутинЯдерные учения: армия России выполнила практические пуски ракетРоссия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158604502_270:0:2433:1622_1920x0_80_0_0_d3747094fd80021876789b079f2a695e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ядерное оружие, россия, вмф, оружие, "посейдон", армия и флот
Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания
АПЛ "Хабаровск" значительно расширяет стратегический ядерный потенциал России - MWM
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым
. Атомная подлодка "Хабаровск" - носитель торпед "Посейдон", вышла в море. Это означает новый этап в развитии морской ядерной триады России, ведь оснащенная шестью ядерными суперторпедами, субмарина может наносить неотвратимые ответные удары из глубин океана. Об этом пишет
ИноСМИ со ссылкой на Military watch Magazine (MWM).
Как пишет издание, ВМФ России начал заводские ходовые испытания атомной подводной лодки "Хабаровск", которая разработана как штатный носитель атомного подводного беспилотника "Посейдон". Впервые с начала строительства, которое стартовало в 2014 году, субмарина отошла от достроечной стенки и вышла в море. Подлодка построена на "Севмаше" в Северодвинске.
"Военный корабль покинул верфь "Севмаш" 17 августа 2026 года, что стало важной вехой в программе, которая разрабатывалась более десяти лет. Его появление представляет собой значительное расширение стратегического ядерного потенциала России, вводя систему доставки, предназначенную для поражения целей с совершенно иного направления, чем традиционные баллистические ракеты", - отмечает MWM.
Отмечается, что "Хабаровск" впервые спустили на воду в ноябре 2025 года, отставание от графика составило примерно шесть лет. При этом эксперты уверены, что это говорит о совершенной уникальности подлодки.
"Хабаровск" оснащен шестью пусковыми установками для автономного подводного аппарата с ядерным двигателем "Посейдон", такая система доставки ядерного оружия будет работать в толще воды, а не следовать по баллистической траектории межконтинентальных ракет. Заявленная дальность действия системы составляет около 10 тысяч километров, хотя упоминались и гораздо более впечатляющие характеристики, отмечает издание.
"По-видимому, "Хабаровск" вобрал в себя конструктивные решения ПЛАРБ класса "Борей". <…> Россия отталкивалась от существующей конструкции, а не разрабатывала принципиально новую. Эти две подводные лодки выполняют взаимодополняющие функции: "Борей" вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами РСМ-56 "Булава", тогда как "Хабаровск" использует торпеды с ядерными боеголовками, позволяющие полностью обходить противоракетную оборону и наносить противнику ущерб посредством радиоактивного цунами", - говорится в сообщении.
Эксперты называют "Хабаровск" флагманом своего класса.
В конце июля сообщалось
, что новейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" вывели из эллинга предприятия "Севмаш" в Северодвинске.
Более 20 кораблей
, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году, сообщал главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: