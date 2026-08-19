https://crimea.ria.ru/20260819/udary-iz-glubin-okeana---apl-khabarovsk-vyshla-v-more-na-khodovye-ispytaniya-1158604956.html

Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания

Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания

Атомная подлодка "Хабаровск" - носитель торпед "Посейдон", вышла в море. Это означает новый этап в развитии морской ядерной триады России, ведь оснащенная... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T08:16

2026-08-19T08:16

2026-08-19T08:16

ядерное оружие

россия

вмф

оружие

"посейдон"

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Атомная подлодка "Хабаровск" - носитель торпед "Посейдон", вышла в море. Это означает новый этап в развитии морской ядерной триады России, ведь оснащенная шестью ядерными суперторпедами, субмарина может наносить неотвратимые ответные удары из глубин океана. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Military watch Magazine (MWM).Как пишет издание, ВМФ России начал заводские ходовые испытания атомной подводной лодки "Хабаровск", которая разработана как штатный носитель атомного подводного беспилотника "Посейдон". Впервые с начала строительства, которое стартовало в 2014 году, субмарина отошла от достроечной стенки и вышла в море. Подлодка построена на "Севмаше" в Северодвинске.Отмечается, что "Хабаровск" впервые спустили на воду в ноябре 2025 года, отставание от графика составило примерно шесть лет. При этом эксперты уверены, что это говорит о совершенной уникальности подлодки."Хабаровск" оснащен шестью пусковыми установками для автономного подводного аппарата с ядерным двигателем "Посейдон", такая система доставки ядерного оружия будет работать в толще воды, а не следовать по баллистической траектории межконтинентальных ракет. Заявленная дальность действия системы составляет около 10 тысяч километров, хотя упоминались и гораздо более впечатляющие характеристики, отмечает издание.Эксперты называют "Хабаровск" флагманом своего класса.В конце июля сообщалось, что новейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" вывели из эллинга предприятия "Севмаш" в Северодвинске.Более 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году, сообщал главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – ПутинЯдерные учения: армия России выполнила практические пуски ракетРоссия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, россия, вмф, оружие, "посейдон", армия и флот