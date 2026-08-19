Рейтинг@Mail.ru
Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260819/udary-iz-glubin-okeana---apl-khabarovsk-vyshla-v-more-na-khodovye-ispytaniya-1158604956.html
Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания
Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания
Атомная подлодка "Хабаровск" - носитель торпед "Посейдон", вышла в море. Это означает новый этап в развитии морской ядерной триады России, ведь оснащенная... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T08:16
2026-08-19T08:16
ядерное оружие
россия
вмф
оружие
"посейдон"
армия и флот
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158604502_0:0:2433:1370_1920x0_80_0_0_c90dc0dd202689bf0b236b58c84bb17e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Атомная подлодка "Хабаровск" - носитель торпед "Посейдон", вышла в море. Это означает новый этап в развитии морской ядерной триады России, ведь оснащенная шестью ядерными суперторпедами, субмарина может наносить неотвратимые ответные удары из глубин океана. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Military watch Magazine (MWM).Как пишет издание, ВМФ России начал заводские ходовые испытания атомной подводной лодки "Хабаровск", которая разработана как штатный носитель атомного подводного беспилотника "Посейдон". Впервые с начала строительства, которое стартовало в 2014 году, субмарина отошла от достроечной стенки и вышла в море. Подлодка построена на "Севмаше" в Северодвинске.Отмечается, что "Хабаровск" впервые спустили на воду в ноябре 2025 года, отставание от графика составило примерно шесть лет. При этом эксперты уверены, что это говорит о совершенной уникальности подлодки."Хабаровск" оснащен шестью пусковыми установками для автономного подводного аппарата с ядерным двигателем "Посейдон", такая система доставки ядерного оружия будет работать в толще воды, а не следовать по баллистической траектории межконтинентальных ракет. Заявленная дальность действия системы составляет около 10 тысяч километров, хотя упоминались и гораздо более впечатляющие характеристики, отмечает издание.Эксперты называют "Хабаровск" флагманом своего класса.В конце июля сообщалось, что новейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" вывели из эллинга предприятия "Севмаш" в Северодвинске.Более 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году, сообщал главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – ПутинЯдерные учения: армия России выполнила практические пуски ракетРоссия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158604502_270:0:2433:1622_1920x0_80_0_0_d3747094fd80021876789b079f2a695e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ядерное оружие, россия, вмф, оружие, "посейдон", армия и флот
Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания

АПЛ "Хабаровск" значительно расширяет стратегический ядерный потенциал России - MWM

08:16 19.08.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЦеремония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Атомная подлодка "Хабаровск" - носитель торпед "Посейдон", вышла в море. Это означает новый этап в развитии морской ядерной триады России, ведь оснащенная шестью ядерными суперторпедами, субмарина может наносить неотвратимые ответные удары из глубин океана. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Military watch Magazine (MWM).
Как пишет издание, ВМФ России начал заводские ходовые испытания атомной подводной лодки "Хабаровск", которая разработана как штатный носитель атомного подводного беспилотника "Посейдон". Впервые с начала строительства, которое стартовало в 2014 году, субмарина отошла от достроечной стенки и вышла в море. Подлодка построена на "Севмаше" в Северодвинске.
"Военный корабль покинул верфь "Севмаш" 17 августа 2026 года, что стало важной вехой в программе, которая разрабатывалась более десяти лет. Его появление представляет собой значительное расширение стратегического ядерного потенциала России, вводя систему доставки, предназначенную для поражения целей с совершенно иного направления, чем традиционные баллистические ракеты", - отмечает MWM.
Отмечается, что "Хабаровск" впервые спустили на воду в ноябре 2025 года, отставание от графика составило примерно шесть лет. При этом эксперты уверены, что это говорит о совершенной уникальности подлодки.
"Хабаровск" оснащен шестью пусковыми установками для автономного подводного аппарата с ядерным двигателем "Посейдон", такая система доставки ядерного оружия будет работать в толще воды, а не следовать по баллистической траектории межконтинентальных ракет. Заявленная дальность действия системы составляет около 10 тысяч километров, хотя упоминались и гораздо более впечатляющие характеристики, отмечает издание.
"По-видимому, "Хабаровск" вобрал в себя конструктивные решения ПЛАРБ класса "Борей". <…> Россия отталкивалась от существующей конструкции, а не разрабатывала принципиально новую. Эти две подводные лодки выполняют взаимодополняющие функции: "Борей" вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами РСМ-56 "Булава", тогда как "Хабаровск" использует торпеды с ядерными боеголовками, позволяющие полностью обходить противоракетную оборону и наносить противнику ущерб посредством радиоактивного цунами", - говорится в сообщении.
Эксперты называют "Хабаровск" флагманом своего класса.
В конце июля сообщалось, что новейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" вывели из эллинга предприятия "Севмаш" в Северодвинске.
Более 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году, сообщал главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин
Ядерные учения: армия России выполнила практические пуски ракет
Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
 
Ядерное оружиеРоссияВМФОружие"Посейдон"Армия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потери
13:17На юге Крыма работает ПВО
13:01Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
12:48Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
12:42В Севастополе снова включили сирены - опасность с воздуха
12:28Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:05Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:04Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
11:59Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
11:51В Крыму отбой ракетной опасности
11:45Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
11:42В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
11:38Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
11:30Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
11:20В Крыму объявлена ракетная опасность
11:20Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:12НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
11:00В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
10:50ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
10:418-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
Лента новостейМолния