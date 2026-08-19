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ЦБ введет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей
ЦБ введет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей - РИА Новости Крым, 19.08.2026
ЦБ введет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей
Банк России введет ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на переводы с безналичного счета в одном банке на кошелек с цифровыми рублями. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T14:46
2026-08-19T14:46
2026-08-19T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Банк России введет ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на переводы с безналичного счета в одном банке на кошелек с цифровыми рублями. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.Она добавила, что исходя из практики и статистических данных, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. При этом деньгами на цифровом кошельке граждане смогут распоряжаться свободно: никаких лимитов и ограничений на переводы на платформе не будет, добавила Бакина.Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты, один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. До 1 сентября в России пилотируют его использование. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России уже готовы к его более широкому внедрению. С осени россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложения крупнейших банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.Ранее сообщалось, что с 1 марта банки смогут блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное программное обеспечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Взяты на контроль: что даст закон о легализации криптовалюты в РоссииРоссийские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентовЗарубежные браузеры ограничили доступ к сайтам российских банков
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цифровой рубль, банк россии, финансы, банк, новости
ЦБ введет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей
ЦБ введет ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на пополнение цифровых кошельков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Банк России введет ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на переводы с безналичного счета в одном банке на кошелек с цифровыми рублями. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
"Единственный лимит – 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет" - сказала Бакина, отвечая на вопрос о введении возможных ограничений на операции с цифровым рублем.
Она добавила, что исходя из практики и статистических данных, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. При этом деньгами на цифровом кошельке граждане смогут распоряжаться свободно: никаких лимитов и ограничений на переводы на платформе не будет, добавила Бакина.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты, один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. До 1 сентября в России пилотируют его использование. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России уже готовы к его более широкому внедрению. С осени россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложения крупнейших банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.
Ранее сообщалось, что с 1 марта банки смогут блокировать
денежные переводы, если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное программное обеспечение.
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