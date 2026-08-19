https://crimea.ria.ru/20260819/tsb-vvedet-ezhemesyachnyy-limit-na-popolnenie-koshelkov-dlya-tsifrovykh-rubley-1158625354.html

ЦБ введет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей

ЦБ введет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей - РИА Новости Крым, 19.08.2026

ЦБ введет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей

Банк России введет ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на переводы с безналичного счета в одном банке на кошелек с цифровыми рублями. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T14:46

2026-08-19T14:46

2026-08-19T14:46

цифровой рубль

банк россии

финансы

банк

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151288298_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_d5dd143399ec75cb6b6fd3aec07e3811.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Банк России введет ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на переводы с безналичного счета в одном банке на кошелек с цифровыми рублями. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.Она добавила, что исходя из практики и статистических данных, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. При этом деньгами на цифровом кошельке граждане смогут распоряжаться свободно: никаких лимитов и ограничений на переводы на платформе не будет, добавила Бакина.Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты, один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. До 1 сентября в России пилотируют его использование. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России уже готовы к его более широкому внедрению. С осени россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложения крупнейших банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.Ранее сообщалось, что с 1 марта банки смогут блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное программное обеспечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Взяты на контроль: что даст закон о легализации криптовалюты в РоссииРоссийские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентовЗарубежные браузеры ограничили доступ к сайтам российских банков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цифровой рубль, банк россии, финансы, банк, новости