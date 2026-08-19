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Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА
Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА
Под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T10:21
2026-08-19T10:21
2026-08-19T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тем, кому необходимо попасть в Инкерман, следует воспользоваться альтернативным объездом через Лабораторное шоссе, уточнил градоначальник. Со стороны Симферополя проехать в Севастополь можно через Инкерман. Движение возобновят после того, как закончат работу спецслужбы. Информация будет опубликована в официальном канале "Транспорт Севастополя". В Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки - были сбиты 13 дронов. По данным Минобороны, всего за ночь над Крымом и еще рядом регионов РФ сбили 453 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА
Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА - Развожаев
10:21 19.08.2026 (обновлено: 10:35 19.08.2026)