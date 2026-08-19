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Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА
Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА
Под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T10:21
2026-08-19T10:35
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ограничение движения
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тем, кому необходимо попасть в Инкерман, следует воспользоваться альтернативным объездом через Лабораторное шоссе, уточнил градоначальник. Со стороны Симферополя проехать в Севастополь можно через Инкерман. Движение возобновят после того, как закончат работу спецслужбы. Информация будет опубликована в официальном канале "Транспорт Севастополя". В Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки - были сбиты 13 дронов. По данным Минобороны, всего за ночь над Крымом и еще рядом регионов РФ сбили 453 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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трасса таврида, новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, ограничение движения, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев
Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА

Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА - Развожаев

10:21 19.08.2026 (обновлено: 10:35 19.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФедеральная трасса "Таврида": по Крыму с ветерком
Федеральная трасса Таврида: по Крыму с ветерком - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Участок дороги с 271 по 275 км трассы "Таврида" перекрыт в обе стороны, и улица Чернореченская (от пос. Водоканал до развилки в районе Верхнесадового) временно перекрыта. Также ограничено движение по дороге "Штурмовое-Хмельницое". Там обнаружены несколько вражеских БПЛА", - написал он в своем канале в МАКС.
Тем, кому необходимо попасть в Инкерман, следует воспользоваться альтернативным объездом через Лабораторное шоссе, уточнил градоначальник. Со стороны Симферополя проехать в Севастополь можно через Инкерман.
Движение возобновят после того, как закончат работу спецслужбы. Информация будет опубликована в официальном канале "Транспорт Севастополя".
В Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки - были сбиты 13 дронов. По данным Минобороны, всего за ночь над Крымом и еще рядом регионов РФ сбили 453 беспилотника.
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Трасса ТавридаНовости КрымаНовости СевастополяСевастопольКрымОграничение движенияАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Михаил Развожаев
 
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