https://crimea.ria.ru/20260819/trassa-tavrida-pod-sevastopolem-perekryta-iz-za-naydennykh-ukrainskikh-bpla-1158610822.html

Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА

Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА

Под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T10:21

2026-08-19T10:21

2026-08-19T10:35

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тем, кому необходимо попасть в Инкерман, следует воспользоваться альтернативным объездом через Лабораторное шоссе, уточнил градоначальник. Со стороны Симферополя проехать в Севастополь можно через Инкерман. Движение возобновят после того, как закончат работу спецслужбы. Информация будет опубликована в официальном канале "Транспорт Севастополя". В Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки - были сбиты 13 дронов. По данным Минобороны, всего за ночь над Крымом и еще рядом регионов РФ сбили 453 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260819/energetiku-kryma-snova-atakovali-bespilotniki---chast-yuzhnoberezhya-bez-sveta-1158605170.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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