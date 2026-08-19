https://crimea.ria.ru/20260819/situatsiya-v-ekonomike-i-posledstviya-atak-vsu-glavnye-zayavleniya-putina-1158634559.html

Ситуация в экономике и последствия атак ВСУ: главные заявления Путина

Ситуация в экономике и последствия атак ВСУ: главные заявления Путина - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Ситуация в экономике и последствия атак ВСУ: главные заявления Путина

В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства в ходе своего выступления РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T17:22

2026-08-19T17:22

2026-08-19T17:22

владимир путин (политик)

россия

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158634836_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_0317ee8dd1c044c51b71abdb1eb00f1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства в ходе своего выступления дал оценку текущему состоянию отечественной экономики и влиянию на ее развитие террористических атак киевского режима, а также дал ряд поручений правительству и властям регионов.Главные заявления российского лидера – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в экономикеКак отметил глава государства, экономическая динамика в целом в стране скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%, указал Путин."В числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики, выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей", – подчеркнул он.Террористические атаки на инфраструктуру и промышленностьТеррористические атаки киевского режима на инфраструктуру и промышленные объекты наносят вред России, но о критических последствиях речи не идет, отметил Путин."Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может", – сказал российский лидер.Восстановление поврежденной логистики и складовПутин отметил, что поврежденные в результате ударов ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с участием государства. В этой связи президент поручил правительству принять соответствующую программу.При российский лидер призвал учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.ИнвестицииИнвестировать важно в те проекты, которые ориентированы прежде всего на внутренний спрос, технологическое развитие всех сфер жизни, платформизацию отраслей экономики, подчеркнул глава государства."Нужно поддержать укрепление инфраструктуры городов и поселков, обновление жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонт морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог", – поручил Путин.Правительство России должно запустить новый инвестиционный цикл, чтобы дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, жилищного строительства, добавил он.Аудит нацпроектовСчетная палата провела аудит исполнения национальных проектов и нашла слабые и сильные места, заявил Путин. По его словам, Счетная палата сделала конкретные выводы, рекомендации, рассчитывая, что они будут учтены и отражены в законодательной базе, в решениях правительства.Помощь регионамВ ряде субъектов РФ складывается сложная ситуация с региональными бюджетами. Этим регионам федеральный центр выделит дополнительно 100 миллиардов рублей до конца текущего года, отметил Путин.Он также отметил, что дополнительной поддержкой региональных бюджетов станет решение о переносе сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших четырех летЭлектронная оценка соцучрежденийПрезидент также поручил в короткие сроки внедрить по всей стране электронную оценку социальных учреждений через портал "Госуслуги".Сейчас такой сервис действует в 30 регионах. Как отметил российский лидер, граждане должны иметь возможность без особых затруднений, например, с мобильных устройств, пользоваться такой возможностью во всех субъектах РФ.Трудоустройство ветеранов СВОПоддержку участников специальной военной операции и их семей Путин назвал одной из ключевых задач. Также необходимо уже сейчас заниматься вопросом трудоустройства бойцов, которые вернутся с фронта после окончания СВО."Есть еще один вопрос, который возникнет, - это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения. Много людей вернутся, их трудоустроить нужно, они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться", – призвал президент.Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом при президенте РФ, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов России, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ и достижением национальных целей развития до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, новости