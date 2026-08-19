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Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потери
Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потери - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потери
Российские военные за минувшие сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 1420 украинских боевиков, а также десятки единиц военной техники и вооружения... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T13:29
2026-08-19T13:29
2026-08-19T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 1420 украинских боевиков, а также десятки единиц военной техники и вооружения противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромили бригады и штурмовые полки ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Киев потерял до 220 солдат, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника - более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины западного производства, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Уничтожили формирования и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 220 солдат, шесть боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера Stryker производства США, 24 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку "Paladin".Войска "Центра" уничтожили живую силу и технику противника в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 380 солдат, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение. Уничтожили бригады ВСУ в Запорожской области и городе Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Силами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над ХерсонщинойВ акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ
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новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, инфографика
Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потери
ВС РФ громят врага в зоне СВО - Киев потерял еще 1420 боевиков за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 1420 украинских боевиков, а также десятки единиц военной техники и вооружения противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромили бригады и штурмовые полки ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Киев потерял до 220 солдат, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника - более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины западного производства, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Уничтожили формирования и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 220 солдат, шесть боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера Stryker производства США, 24 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку "Paladin".
Войска "Центра" уничтожили живую силу и технику противника в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 380 солдат, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение. Уничтожили бригады ВСУ в Запорожской области и городе Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение предприятиям военной промышленности, логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Силами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили
еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике.
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