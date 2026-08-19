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Школы в трех округах Запорожской области переведут на дистант
Школы в трех округах Запорожской области переведут на дистант - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Школы в трех округах Запорожской области переведут на дистант
Школы Энергодара, Каменско-Днепровского и Васильевского муниципальных округов Запорожской области начнут учебный год на дистанционном формате обучения. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Школы Энергодара, Каменско-Днепровского и Васильевского муниципальных округов Запорожской области начнут учебный год на дистанционном формате обучения. Об этом сообщил региона Евгений Балицкий.Он подчеркнул, что для дистанционного обучения проработаны все возможные сценарии, вплоть до форс-мажорных."Если есть электроснабжение, устойчивая связь и интернет – обучающиеся работают на платформах, разработанных региональным центром обработки информации. Если электроснабжения или интернета временно нет – это не повод останавливать учебный процесс. В таком случае ребята выполняют задания по учебникам и постоянно находятся на связи со своими педагогами", – пояснил Балицкий.Учителя готовы работать в гибком режиме, чтобы ни один ребенок не выпал из образовательного процесса, даже при отсутствии электроэнергии, добавил руководитель региона.Балицкий также уточнил, что 1 сентября в Запорожской области в очном режиме свои двери откроют 148 школ и 108 детских садов для 33 тысяч учеников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1 сентября в Крыму начнут работу три современных школыГлава Минпросвещения России посетил школу СимферополяСтандартный и специальный: для школ Крыма разработали два режима работы
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новости, школа, запорожская область, евгений балицкий, дистант
Школы в трех округах Запорожской области переведут на дистант
Школы переведут на дистанционное обучение в трех городских округах Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Школы Энергодара, Каменско-Днепровского и Васильевского муниципальных округов Запорожской области начнут учебный год на дистанционном формате обучения. Об этом сообщил региона Евгений Балицкий.
"С учетом оперативной обстановки, в трёх муниципальных образованиях – городском округе Энергодар, Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах – будет организовано обучение в дистанционном формате. Всего в удаленном режиме будут заниматься 7200 школьников", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что для дистанционного обучения проработаны все возможные сценарии, вплоть до форс-мажорных.
"Если есть электроснабжение, устойчивая связь и интернет – обучающиеся работают на платформах, разработанных региональным центром обработки информации. Если электроснабжения или интернета временно нет – это не повод останавливать учебный процесс. В таком случае ребята выполняют задания по учебникам и постоянно находятся на связи со своими педагогами", – пояснил Балицкий.
Учителя готовы работать в гибком режиме, чтобы ни один ребенок не выпал из образовательного процесса, даже при отсутствии электроэнергии, добавил руководитель региона.
Балицкий также уточнил, что 1 сентября в Запорожской области в очном режиме свои двери откроют 148 школ и 108 детских садов для 33 тысяч учеников.
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