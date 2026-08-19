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Севастопольцы могут получить до 300 тысяч рублей на свой бизнес

Севастопольцы могут получить до 300 тысяч рублей на свой бизнес - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Севастопольцы могут получить до 300 тысяч рублей на свой бизнес

Безработные жители Севастополя могут получить до 300 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. На поддержку начинающих предпринимателей в этом году из... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T18:10

2026-08-19T18:10

2026-08-19T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Безработные жители Севастополя могут получить до 300 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. На поддержку начинающих предпринимателей в этом году из регионального бюджета выделено более 12 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Чтобы получить выплату, нужно обратиться в службу занятости, зарегистрироваться как безработный, при необходимости пройти обучение, подготовить бизнес-план и защитить его перед комиссией.Ранее сообщалось, что в Севастополе молодым семьям, в которых родились дети, компенсируют от 50 до 75% стоимости аренды жилья. Программа действует до 31 декабря 2027 года. Суммы привязаны к реальной стоимости аренды жилья в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"В Севастополе бесплатно обучают оказывать первую помощьВ Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, соцзащита, господдержка