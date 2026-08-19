Севастопольцы могут получить до 300 тысяч рублей на свой бизнес
До 300 тысяч рублей могут получить жители Севастополя на открытие своего дела
© Михаил Развожаев в МАКСУ севастопольцев, которые хотят открыть свое дело, есть возможность получить до 300 тысяч рублей
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Безработные жители Севастополя могут получить до 300 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. На поддержку начинающих предпринимателей в этом году из регионального бюджета выделено более 12 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В этом году такую помощь уже получили 24 человека. Сейчас еще четыре жительницы Севастополя защитили свои бизнес-планы – они открывают студию йоги, кабинет английского языка, швейное ателье и кабинет аппаратного массажа", – поделился в своем канале в МАКС губернатор.
Чтобы получить выплату, нужно обратиться в службу занятости, зарегистрироваться как безработный, при необходимости пройти обучение, подготовить бизнес-план и защитить его перед комиссией.
Ранее сообщалось, что в Севастополе молодым семьям, в которых родились дети, компенсируют от 50 до 75% стоимости аренды жилья. Программа действует до 31 декабря 2027 года. Суммы привязаны к реальной стоимости аренды жилья в Севастополе.
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