https://crimea.ria.ru/20260819/servis-posadki-na-poezd-po-biometrii-rasshiren-na-dva-napravleniya-1158629067.html

Сервис посадки на поезд по биометрии расширен на два направления

Сервис посадки на поезд по биометрии расширен на два направления - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Сервис посадки на поезд по биометрии расширен на два направления

В России расширили на новые направления сервис посадки на поезд по биометрии. Речь идет о маршрутах Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. Об этом РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T16:48

2026-08-19T16:48

2026-08-19T16:48

поезд

биометрия

правительство россии

логистика

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В России расширили на новые направления сервис посадки на поезд по биометрии. Речь идет о маршрутах Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно на вокзале Нижнего Новгорода. С апреля 2026 года поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома.Григоренко отметил, что применение биометрии для посадки на поезд добровольно, она выступает в качестве альтернативного способа получения услуг. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника.В феврале 2025 года правительство России утвердило применение биометрии для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полценыПутин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостьюЧто и когда изменится в защите персональных данных в России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, биометрия, правительство россии, логистика, новости, россия