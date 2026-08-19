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Сервис посадки на поезд по биометрии расширен на два направления
Сервис посадки на поезд по биометрии расширен на два направления - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Сервис посадки на поезд по биометрии расширен на два направления
В России расширили на новые направления сервис посадки на поезд по биометрии. Речь идет о маршрутах Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. Об этом РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T16:48
2026-08-19T16:48
2026-08-19T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В России расширили на новые направления сервис посадки на поезд по биометрии. Речь идет о маршрутах Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно на вокзале Нижнего Новгорода. С апреля 2026 года поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома.Григоренко отметил, что применение биометрии для посадки на поезд добровольно, она выступает в качестве альтернативного способа получения услуг. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника.В феврале 2025 года правительство России утвердило применение биометрии для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полценыПутин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостьюЧто и когда изменится в защите персональных данных в России
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поезд, биометрия, правительство россии, логистика, новости, россия
Сервис посадки на поезд по биометрии расширен на два направления
Пассажирам в России стали доступны новые направления для посадки на поезд по биометрии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В России расширили на новые направления сервис посадки на поезд по биометрии. Речь идет о маршрутах Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"С сегодняшнего дня пассажирам доступны новые направления для посадки на поезд по биометрии. Будем и дальше масштабировать эту услугу", – рассказал зампредседателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно на вокзале Нижнего Новгорода. С апреля 2026 года поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома.
Григоренко отметил, что применение биометрии для посадки на поезд добровольно, она выступает в качестве альтернативного способа получения услуг. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника.
В феврале 2025 года правительство России утвердило применение биометрии
для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность.
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