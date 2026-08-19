https://crimea.ria.ru/20260819/sbu-predyavila-obvineniya-dvum-rossiyskim-arkheologam-za-raskopki-v-krymu-1158639446.html
СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму
СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2026
СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российским археологам Марку Крамаровскому и Эмилю Сейдалиеву за раскопки в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T18:52
2026-08-19T18:52
2026-08-19T18:52
новости крыма
археология в крыму
раскопки
крым
россия
украина
сбу (служба безопасности украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/11/1157717413_0:98:1824:1123_1920x0_80_0_0_23f86a4610c8073d668cd87e67b0ba4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российским археологам Марку Крамаровскому и Эмилю Сейдалиеву за раскопки в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте генпрокурора Украины.Согласно опубликованным документам, археологов обвиняют якобы в незаконном проведении археологических раскопок на территории средневекового городища Солхат, расположенного в городе Старый Крым на востоке Крыма.Также на сайте опубликованы повестки о вызове археологов в следственное управление главного управления СБУ в Киеве.Дело Александра БутягинаУкраинские власти ранее предъявляли обвинения российскому ученому, сотруднику Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его задержали в декабре 2025 года на территории Польши по запросу Украины. Киев обвинил ученого в "проведении незаконных археологических поисков в Крыму" и "уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей). Генпрокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.Суд в Варшаве отправил Бутягина под арест на время расследования. 18 марта окружной суд польской столицы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.В Кремле и МИД России назвали действия против Бутягина правовым произволом и заявили, что добьются освобождения ученого. В поддержку археолога выступило научное сообщество, многочисленные государственные институции и общественные организации.25 марта 2026 года о деле российского археолога высказался президент России Владимир Путин во время заседания Совета по культуре. Путин отметил, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще в советское время, и подчеркнул, что все работы он всегда проводил по договоренности с властями.28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Вместе с археологом на родину смогла вернуться супруга российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.После освобождения Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИДБутягин после освобождения продолжит научную деятельность"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/11/1157717413_0:0:1622:1216_1920x0_80_0_0_ad87844126d3abb7ce5f5f3fb9fd9181.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, археология в крыму, раскопки, крым, россия, украина, сбу (служба безопасности украины)
СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму
СБУ заочно предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российским археологам Марку Крамаровскому и Эмилю Сейдалиеву за раскопки в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте генпрокурора Украины.
Согласно опубликованным документам, археологов обвиняют якобы в незаконном проведении археологических раскопок на территории средневекового городища Солхат, расположенного в городе Старый Крым на востоке Крыма.
Также на сайте опубликованы повестки о вызове археологов в следственное управление главного управления СБУ в Киеве.
Дело Александра Бутягина
Украинские власти ранее предъявляли обвинения российскому ученому, сотруднику Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его задержали в декабре 2025 года на территории Польши по запросу Украины. Киев обвинил ученого в "проведении незаконных археологических поисков в Крыму" и "уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей). Генпрокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.
Суд в Варшаве отправил Бутягина под арест на время расследования. 18 марта окружной суд польской столицы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
В Кремле и МИД России назвали действия против Бутягина правовым произволом и заявили, что добьются освобождения ученого. В поддержку археолога выступило научное сообщество, многочисленные государственные институции и общественные организации.
25 марта 2026 года о деле российского археолога высказался президент России Владимир Путин во время заседания Совета по культуре. Путин отметил, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще в советское время, и подчеркнул, что все работы он всегда проводил по договоренности с властями.
28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Вместе с археологом на родину смогла вернуться супруга российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.
После освобождения Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: