https://crimea.ria.ru/20260819/sbu-predyavila-obvineniya-dvum-rossiyskim-arkheologam-za-raskopki-v-krymu-1158639446.html

СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму

СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2026

СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российским археологам Марку Крамаровскому и Эмилю Сейдалиеву за раскопки в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T18:52

2026-08-19T18:52

2026-08-19T18:52

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российским археологам Марку Крамаровскому и Эмилю Сейдалиеву за раскопки в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте генпрокурора Украины.Согласно опубликованным документам, археологов обвиняют якобы в незаконном проведении археологических раскопок на территории средневекового городища Солхат, расположенного в городе Старый Крым на востоке Крыма.Также на сайте опубликованы повестки о вызове археологов в следственное управление главного управления СБУ в Киеве.Дело Александра БутягинаУкраинские власти ранее предъявляли обвинения российскому ученому, сотруднику Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его задержали в декабре 2025 года на территории Польши по запросу Украины. Киев обвинил ученого в "проведении незаконных археологических поисков в Крыму" и "уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей). Генпрокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.Суд в Варшаве отправил Бутягина под арест на время расследования. 18 марта окружной суд польской столицы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.В Кремле и МИД России назвали действия против Бутягина правовым произволом и заявили, что добьются освобождения ученого. В поддержку археолога выступило научное сообщество, многочисленные государственные институции и общественные организации.25 марта 2026 года о деле российского археолога высказался президент России Владимир Путин во время заседания Совета по культуре. Путин отметил, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще в советское время, и подчеркнул, что все работы он всегда проводил по договоренности с властями.28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Вместе с археологом на родину смогла вернуться супруга российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.После освобождения Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИДБутягин после освобождения продолжит научную деятельность"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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