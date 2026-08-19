Рейтинг@Mail.ru
СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260819/sbu-predyavila-obvineniya-dvum-rossiyskim-arkheologam-za-raskopki-v-krymu-1158639446.html
СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму
СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2026
СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российским археологам Марку Крамаровскому и Эмилю Сейдалиеву за раскопки в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T18:52
2026-08-19T18:52
новости крыма
археология в крыму
раскопки
крым
россия
украина
сбу (служба безопасности украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/11/1157717413_0:98:1824:1123_1920x0_80_0_0_23f86a4610c8073d668cd87e67b0ba4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российским археологам Марку Крамаровскому и Эмилю Сейдалиеву за раскопки в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте генпрокурора Украины.Согласно опубликованным документам, археологов обвиняют якобы в незаконном проведении археологических раскопок на территории средневекового городища Солхат, расположенного в городе Старый Крым на востоке Крыма.Также на сайте опубликованы повестки о вызове археологов в следственное управление главного управления СБУ в Киеве.Дело Александра БутягинаУкраинские власти ранее предъявляли обвинения российскому ученому, сотруднику Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его задержали в декабре 2025 года на территории Польши по запросу Украины. Киев обвинил ученого в "проведении незаконных археологических поисков в Крыму" и "уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей). Генпрокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.Суд в Варшаве отправил Бутягина под арест на время расследования. 18 марта окружной суд польской столицы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.В Кремле и МИД России назвали действия против Бутягина правовым произволом и заявили, что добьются освобождения ученого. В поддержку археолога выступило научное сообщество, многочисленные государственные институции и общественные организации.25 марта 2026 года о деле российского археолога высказался президент России Владимир Путин во время заседания Совета по культуре. Путин отметил, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще в советское время, и подчеркнул, что все работы он всегда проводил по договоренности с властями.28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Вместе с археологом на родину смогла вернуться супруга российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.После освобождения Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИДБутягин после освобождения продолжит научную деятельность"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/11/1157717413_0:0:1622:1216_1920x0_80_0_0_ad87844126d3abb7ce5f5f3fb9fd9181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, археология в крыму, раскопки, крым, россия, украина, сбу (служба безопасности украины)
СБУ предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму

СБУ заочно предъявила обвинения двум российским археологам за раскопки в Крыму

18:52 19.08.2026
 
© Министерство культуры Республики КрымВ Музее-заповеднике "Судакская крепость" на объекте культнаследия Западные казармы Кирилловского полка начаты археологические исследования
В Музее-заповеднике Судакская крепость на объекте культнаследия Западные казармы Кирилловского полка начаты археологические исследования
© Министерство культуры Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российским археологам Марку Крамаровскому и Эмилю Сейдалиеву за раскопки в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте генпрокурора Украины.
Согласно опубликованным документам, археологов обвиняют якобы в незаконном проведении археологических раскопок на территории средневекового городища Солхат, расположенного в городе Старый Крым на востоке Крыма.
Также на сайте опубликованы повестки о вызове археологов в следственное управление главного управления СБУ в Киеве.

Дело Александра Бутягина

Украинские власти ранее предъявляли обвинения российскому ученому, сотруднику Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его задержали в декабре 2025 года на территории Польши по запросу Украины. Киев обвинил ученого в "проведении незаконных археологических поисков в Крыму" и "уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей). Генпрокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.
Суд в Варшаве отправил Бутягина под арест на время расследования. 18 марта окружной суд польской столицы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
В Кремле и МИД России назвали действия против Бутягина правовым произволом и заявили, что добьются освобождения ученого. В поддержку археолога выступило научное сообщество, многочисленные государственные институции и общественные организации.
25 марта 2026 года о деле российского археолога высказался президент России Владимир Путин во время заседания Совета по культуре. Путин отметил, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще в советское время, и подчеркнул, что все работы он всегда проводил по договоренности с властями.
28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Вместе с археологом на родину смогла вернуться супруга российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.
После освобождения Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИД
Бутягин после освобождения продолжит научную деятельность
"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
 
Новости КрымаАрхеология в КрымуРаскопкиКрымРоссияУкраинаСБУ (Служба безопасности Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 августа
23:22В Севастополе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги
23:07Обмен пленными и речь Путина на Совете по нацпроектам: главное за день
22:54Запад готовит смену власти на Украине по сценарию Молдавии: о чем говорит заявление Федорова
22:37Противовоздушная оборона работает на севере Крыма
22:21В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену
22:08Крымский мост: оперативная обстановка 19 августа вечером
21:57Где в Севастополе заправить машину в четверг
21:37В Крыму осужден директор автошколы за подделку документов
21:22Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья"
21:08Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно
20:54В России зарегистрировали лекарство для борьбы с агрессивным раком груди
20:37Российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ
20:19438 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России
20:11По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия
19:54В Запорожской области сорвана очередная попытка контратаки ВСУ
19:40В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников"
19:22Бизнес Крыма получил 1,57 млрд рублей льготных микрозаймов
19:10Школы в трех округах Запорожской области переведут на дистант
Лента новостейМолния