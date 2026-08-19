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Ростех отправил в войска новые комплексы "Панцирь" - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Ростех отправил в войска новые комплексы "Панцирь"
Ростех отправил в войска новые комплексы "Панцирь" - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Ростех отправил в войска новые комплексы "Панцирь"
Ростех поставил российским войскам новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и стационарных "Панцирь-СМД". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T09:44
2026-08-19T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Ростех поставил российским войскам новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и стационарных "Панцирь-СМД". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации."Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", а также стационарные "Панцири-СМД", отправил армии наш холдинг "Высокоточные комплексы", - говорится в сообщении.Поставленные армии системы применяют по разным типам воздушных целей стандартные зенитные управляемые ракеты (ЗУР), гиперзвуковые ЗУР, а также ЗУР ближнего перехвата. Исходя из поставленных задач боекомплект в направляющих пусковых установок может быть комбинированным и включать в себя все виды ракет, уточнили в пресс-службе.Ранее Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34, сообщили в "Ростехе".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запущено серийное производство мобильных электроподстанцийК 2030 году в 35 регионах России появится инфраструктура для БПЛАВ Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер "Ульяновск"
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РИА Новости Крым
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ростех, пво, вооруженные силы россии, оружие, новости
Ростех отправил в войска новые комплексы "Панцирь"

ВС РФ получили партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" от Ростеха

09:44 19.08.2026
 
© РостехЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С
© Ростех
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Ростех поставил российским войскам новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и стационарных "Панцирь-СМД". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", а также стационарные "Панцири-СМД", отправил армии наш холдинг "Высокоточные комплексы", - говорится в сообщении.
Поставленные армии системы применяют по разным типам воздушных целей стандартные зенитные управляемые ракеты (ЗУР), гиперзвуковые ЗУР, а также ЗУР ближнего перехвата. Исходя из поставленных задач боекомплект в направляющих пусковых установок может быть комбинированным и включать в себя все виды ракет, уточнили в пресс-службе.
© РостехЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМД"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СМД
© Ростех
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМД"
"Мобильный ЗРПК "Панцирь-С" эффективно защищает объекты и усиливает группировки ПВО от авиации, ракет и БПЛА. Новейший "Панцирь-СМД" также успешно подтверждает заявленные характеристики в реальных условиях, отражая массированные атаки, в том числе с применением дронов", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34, сообщили в "Ростехе".
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