https://crimea.ria.ru/20260819/rostekh-otpravil-v-voyska-novye-kompleksy-pantsir-1158606232.html

Ростех отправил в войска новые комплексы "Панцирь"

Ростех отправил в войска новые комплексы "Панцирь" - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Ростех отправил в войска новые комплексы "Панцирь"

Ростех поставил российским войскам новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и стационарных "Панцирь-СМД". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T09:44

2026-08-19T09:44

2026-08-19T09:44

ростех

пво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Ростех поставил российским войскам новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и стационарных "Панцирь-СМД". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации."Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", а также стационарные "Панцири-СМД", отправил армии наш холдинг "Высокоточные комплексы", - говорится в сообщении.Поставленные армии системы применяют по разным типам воздушных целей стандартные зенитные управляемые ракеты (ЗУР), гиперзвуковые ЗУР, а также ЗУР ближнего перехвата. Исходя из поставленных задач боекомплект в направляющих пусковых установок может быть комбинированным и включать в себя все виды ракет, уточнили в пресс-службе.Ранее Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34, сообщили в "Ростехе".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запущено серийное производство мобильных электроподстанцийК 2030 году в 35 регионах России появится инфраструктура для БПЛАВ Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер "Ульяновск"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, пво, вооруженные силы россии, оружие, новости