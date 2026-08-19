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Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре Украины
Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре Украины
Российские войска ударили по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские войска ударили по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.Кроме того, Вооруженные силы России поразили сухогруз с имуществом военного назначения вечером во вторник в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29Естественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условия
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россия, новости сво, украина, удары по украине, министерство обороны рф
Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре Украины

Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре Украины

09:20 19.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские войска ударили по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
"19 августа в порту "Черноморск" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - отметили в Минобороны.
Кроме того, Вооруженные силы России поразили сухогруз с имуществом военного назначения вечером во вторник в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы.
"Вечером 18 августа в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с имуществом военного назначения", - говорится в сообщении.
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