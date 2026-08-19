https://crimea.ria.ru/20260819/rossiyskie-voyska-udarili-po-morskim-sudam-i-portovoy-infrastrukture-ukrainy-1158606080.html

Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре Украины

Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре Украины

Российские войска ударили по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T09:20

2026-08-19T09:20

2026-08-19T09:20

россия

новости сво

украина

удары по украине

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c68698d489a9546a20f17cac2b854d9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские войска ударили по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.Кроме того, Вооруженные силы России поразили сухогруз с имуществом военного назначения вечером во вторник в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29Естественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условия

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, украина, удары по украине, министерство обороны рф