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Российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ
Боевой расчет отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр"... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T20:37
2026-08-19T20:37
2026-08-19T20:37
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Боевой расчет отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил замаскированный склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны РФ, оператор БПЛА точно навелся на объект и нанес удар. Кадры объективного контроля подтвердили поражение цели с последующей детонацией боеприпасов на складе и уничтожение объекта противника.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили более 1400 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над ХерсонщинойВ акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", министерство обороны рф, визуал, видео, видео
Российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области