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Российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ

Боевой расчет отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр"... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T20:37

2026-08-19T20:37

2026-08-19T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Боевой расчет отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил замаскированный склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны РФ, оператор БПЛА точно навелся на объект и нанес удар. Кадры объективного контроля подтвердили поражение цели с последующей детонацией боеприпасов на складе и уничтожение объекта противника.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили более 1400 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над ХерсонщинойВ акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", министерство обороны рф, визуал, видео, видео