https://crimea.ria.ru/20260819/rossiyskie-regiony-so-slozhnoy-byudzhetnoy-situatsiey-poluchat-esche-100-mlrd-rubley-1158630277.html

Российские регионы со сложной бюджетной ситуацией получат еще 100 млрд рублей

Российские регионы со сложной бюджетной ситуацией получат еще 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Российские регионы со сложной бюджетной ситуацией получат еще 100 млрд рублей

Регионы РФ, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с бюджетом, получат в этом году дополнительно 100 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T15:53

2026-08-19T15:53

2026-08-19T15:54

владимир путин (политик)

россия

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новости

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Регионы РФ, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с бюджетом, получат в этом году дополнительно 100 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин также отметил, что дополнительной поддержкой региональных бюджетов станет решение о переносе сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионовПутин согласился перенести срок погашения задолженности регионовКрыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, бюджет, новости, экономика