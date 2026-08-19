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Российские регионы со сложной бюджетной ситуацией получат еще 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Российские регионы со сложной бюджетной ситуацией получат еще 100 млрд рублей
Российские регионы со сложной бюджетной ситуацией получат еще 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Российские регионы со сложной бюджетной ситуацией получат еще 100 млрд рублей
Регионы РФ, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с бюджетом, получат в этом году дополнительно 100 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T15:53
2026-08-19T15:54
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Регионы РФ, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с бюджетом, получат в этом году дополнительно 100 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин также отметил, что дополнительной поддержкой региональных бюджетов станет решение о переносе сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионовПутин согласился перенести срок погашения задолженности регионовКрыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам
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владимир путин (политик), россия, бюджет, новости, экономика
Российские регионы со сложной бюджетной ситуацией получат еще 100 млрд рублей

Регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией получат еще 100 млрд рублей – Путин

15:53 19.08.2026 (обновлено: 15:54 19.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Регионы РФ, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с бюджетом, получат в этом году дополнительно 100 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Предлагаю принять еще одно важное решение. А именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что дополнительной поддержкой региональных бюджетов станет решение о переносе сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года.
"За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших четырех лет", - пояснил президент.
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