Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260819/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1158619572.html
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T12:28
2026-08-19T12:34
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_95275e9b0d43ce1cbb52fa40327d5efa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Ранее сообщалось, что в районах населенного пункта Водянское подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике противника.18 августа стало известно, что армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армииНовости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за сутки Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области
донецкая народная республика (днр)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2446:1834_1920x0_80_0_0_25b46d0444ad657a99fc84837ffb49cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден российской армией

12:28 19.08.2026 (обновлено: 12:34 19.08.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики", – проинформировали в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районах населенного пункта Водянское подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике противника.
18 августа стало известно, что армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армии
Новости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за сутки
Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области
 
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потери
13:17На юге Крыма работает ПВО
13:01Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
12:48Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
12:42В Севастополе снова включили сирены - опасность с воздуха
12:28Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:05Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:04Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
11:59Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
11:51В Крыму отбой ракетной опасности
11:45Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
11:42В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
11:38Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
11:30Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
11:20В Крыму объявлена ракетная опасность
11:20Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:12НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
11:00В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
10:50ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
10:418-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
Лента новостейМолния