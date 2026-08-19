https://crimea.ria.ru/20260819/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1158619572.html
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T12:28
2026-08-19T12:28
2026-08-19T12:34
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_95275e9b0d43ce1cbb52fa40327d5efa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Ранее сообщалось, что в районах населенного пункта Водянское подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике противника.18 августа стало известно, что армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армииНовости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за сутки Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области
донецкая народная республика (днр)
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2446:1834_1920x0_80_0_0_25b46d0444ad657a99fc84837ffb49cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден российской армией
12:28 19.08.2026 (обновлено: 12:34 19.08.2026)